Volksanwaltschaft: Geplante Sozialhilfe-Novelle droht am Existenzminimum zu scheitern

Hunderte Menschen wenden sich jährlich wegen der Sozialhilfe an die Volksanwaltschaft - doch genau für die Bedürftigsten könnte es bald noch enger werden, warnt Volksanwalt Bernhard Achitz.

Der Entwurf zum neuen Sozialhilfe-Grundsatzgesetz bringt Licht und Schatten. Während es für Alleinerziehende und Menschen mit Behinderungen spürbare Erleichterungen gibt, warnt Volksanwalt Bernhard Achitz vor verfassungsrechtlich bedenklichen Kürzungen bei Mehrkindfamilien und Geflüchteten.

Volksanwalt: „Schwieriger für diejenigen, die am dringendsten darauf angewiesen sind“

Im laufenden Begutachtungsverfahren zur Sozialhilfe-Novelle findet die Volksanwaltschaft deutliche Worte. Zwar bekenne sich der Gesetzesentwurf ausdrücklich zur Armutsbekämpfung, doch die konkreten Maßnahmen widersprechen diesem Ziel in zentralen Punkten. Für Volksanwalt Bernhard Achitz steht fest: „Der Entwurf bringt die Gefahr, dass der Zugang zur Sozialhilfe für diejenigen, die am dringendsten darauf angewiesen sind, erschwert oder verunmöglicht wird.“

Kritik an Kürzungen bei Kindern und Geflüchteten

Wie die Volksanwaltschaft am Donnerstag in einer Aussendung schreibt, gehen dort jedes Jahr hunderte Beschwerden zur Sozialhilfe ein – für die Betroffenen ist das Geld überlebenswichtig. Achitz erinnert daran, dass das System laut Verfassungsgerichtshof soziale Notlagen verhindern muss, was auch das neue Gesetz ausdrücklich als Ziel nennt. Angesichts dieser Vorgaben rät die Volksanwaltschaft dringend, die geplanten Leistungskürzungen vor einem Beschluss noch einmal auf ihre Verfassungsmäßigkeit abzuklopfen.

Keine bundesweite Vereinheitlichung

Darüber hinaus bemängelt der Volksanwalt, dass die Sozialhilfe und die Kinderzuschläge weder bundesweit vereinheitlicht noch nachvollziehbar berechnet werden. Der geplante, absteigend gestaffelte „Korridor für Kinderleistungen“ orientiere sich nicht an den realen Lebenskosten. Für die Volksanwaltschaft ist schlicht nicht erkennbar, warum der finanzielle Bedarf ab dem fünften Kind pro Kopf plötzlich um mehr als die Hälfte sinken soll. Gerade in Wien, wo die meisten Sozialhilfebezieher leben, würde das spürbare Einschnitte bedeuten. Achitz verweist zudem auf einen Widerspruch im System: Während die Sozialhilfe mit jedem weiteren Kind schrumpfen soll, steigt die Familienbeihilfe an.

Können 861 Euro Sozialhilfe das Existenzminimum gewährleisten?

Verfassungsrechtliche Bedenken gibt es auch bei den geplanten Kürzungen für Asylberechtigte und Drittstaatsangehörige, die mindestens vier Monate lang nur 861 Euro erhalten sollen. Es sei kaum vorstellbar, dass dieser Betrag tatsächlich das Existenzminimum abdeckt. Zudem zieht die Stellungnahme mit Blick auf die Judikatur des Verfassungsgerichtshofs in Zweifel, ob die Aufenthaltsdauer überhaupt ein zulässiges Kriterium für niedrigere Sozialhilfeleistungen sein darf.

Der Entwurf enthält aber auch wichtige Verbesserungen

Gleichzeitig bringt der Entwurf aber auch spürbare Verbesserungen: So sind künftig verpflichtende Zuschläge für Alleinerziehende vorgesehen. Zudem gelten Menschen mit Behinderungen in betreuten Wohngemeinschaften nicht mehr als „Haushaltsgemeinschaft“ – sie müssen also bei der Antragstellung künftig nicht mehr die Einkommen ihrer Mitbewohnerinnen und Mitbewohner offenlegen, was das Verfahren laut Achitz bislang unnötig verkompliziert hat. Begrüßt wird auch, dass über 25-Jährige mit Behinderungen ihre Eltern vor einem Sozialhilfeanspruch nicht mehr auf Unterhalt klagen müssen.