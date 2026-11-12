Kein Fest nach 27 Jahren: Claudia Reiterer spricht über schmerzhaften ORF-Abschied

Nach fast drei Jahrzehnten beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk verließ Moderatorin Claudia Reiterer den ORF im April 2025. In einem Podcast blickt sie nun mit Enttäuschung auf die Umstände ihres Abgangs zurück.

27 Jahre lang war Claudia Reiterer eines der prägenden Gesichter des ORF, zuletzt führte sie bis Ende 2024 durch den sonntäglichen Polit-Talk „Im Zentrum“. Mit Ende April 2025 schied die Journalistin schließlich endgültig aus dem Unternehmen aus. Dass dieser Schritt mit offenen Wunden verbunden war, macht Reiterer nun im Podcast „Und jetzt?“ deutlich, wie der „Kurier“ zuerst berichtet.

Normalerweise immer üblich, doch für sie hat es kein Abschiedsfest gegeben

Besonders die fehlende Wertschätzung zum Schluss habe sie getroffen: „Was mich wirklich gekränkt hat, war die Art des Abschieds. Es hat kein Abschiedsfest für mich gegeben. Das war eigentlich immer üblich. Nur für mich gab es keines“, schildert die Moderatorin offen. Ganz ohne Verabschiedung musste Reiterer das Funkhaus dennoch nicht verlassen, dank der Initiative langjähriger Wegbegleiter. Die „Zeit im Bild“-Moderatoren Nadja Bernhard und Tarek Leitner sprangen kurzerhand ein, besorgten Semmeln und überraschten ihre Kollegin.

Spontane Geste an der Wursttheke

„Wir haben quasi an der Wursttheke Abschied gefeiert“, erinnert sich Reiterer an die improvisierte, aber herzliche Geste. Zudem verabschiedeten sich Mitglieder des ORF-Orchesters rund um Leiter Herbert Pichler mit einem musikalischen Ständchen von ihr. Neben der fehlenden offiziellen Feier beschäftigt Reiterer bis heute auch das Ende ihrer Zeit bei „Im Zentrum“. Die Entscheidung habe sie nie ganz nachvollziehen können. Laut eigenen Angaben habe sie innerhalb des Senders mehrmals nach den genauen Gründen für ihre Ablöse gefragt, jedoch keine Antwort erhalten: „Man wollte es einfach nicht sagen.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.11.2026 um 11:09 Uhr aktualisiert