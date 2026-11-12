Wassermangel in den Bergen: Beliebte Hütte in Salzburg musste schließen

Trockene Sommer und schneearme Winter bringen alpine Schutzhütten zunehmend an ihre Grenzen. Weil vielerorts die Quellen versiegen, starten die Naturfreunde Österreich nun eine bundesweite Offensive für mehr Wissenstransfer.

Das Leopold-Happisch-Haus in Salzburg musste Ende Juli schließen. Wasserlieferungen waren aufgrund der alpinen Lage nicht möglich.

Das Leopold-Happisch-Haus in Salzburg musste Ende Juli schließen. Wasserlieferungen waren aufgrund der alpinen Lage nicht möglich.

Wasser ist auf Österreichs Schutzhütten längst keine Selbstverständlichkeit mehr. Im Rekordsommer 2026 mussten zahlreiche Betriebe ihren Service massiv einschränken, auf teure Wasserlieferungen ausweichen oder sogar vorübergehend zusperren. Wegen seiner hochalpinen Lage konnte etwa das Leopold-Happisch-Haus in Salzburg nicht mit Wasser beliefert werden und musste Ende Juli den Betrieb einstellen. Um die alpine Infrastruktur langfristig zu sichern, bündeln die Naturfreunde Österreich nun ihre Kräfte: Gemeinsam mit Landesorganisationen und Fachleuten sollen bewährte Lösungen geteilt und politische Rahmenbedingungen eingefordert werden.

Rekorddürre und fehlender Schnee als natürlicher Speicher

Die Zahlen der GeoSphere Austria zeichnen ein dramatisches Bild: Die zwölf Monate bis zum Sommer 2026 waren die trockensten seit Beginn der Messgeschichte im Jahr 1850. Bereits der Winter 2025/26 brachte österreichweit 20 Prozent weniger Niederschlag und extrem geringe Schneemengen. Besonders heftig traf es den Norden und Osten des Landes. In Nieder- und Oberösterreich lag das Niederschlagsdefizit bis August bei über 40 Prozent.

25 von 130 Hütten verzeichnen bereits akute Versorgungsengpässe

„Schnee ist ein wichtiger natürlicher Wasserspeicher. Bleibt er aus, fehlt dieses Wasser beim Abschmelzen in den wärmeren Monaten“, erklärt GeoSphere-Experte und Naturfreunde-Meteorologe Arno Studeregger. Steigende Temperaturen verstärken zudem die Verdunstung und verschärfen das Dürrerisiko massiv. Von den rund 130 Naturfreunde-Hütten meldeten bereits 25 Standorte in sieben Bundesländern akute Versorgungsengpässe. Ein prominentes Beispiel ist das Leopold-Happisch-Haus in Salzburg: Nachdem die Quelle versiegt und die Speicher leer waren, musste der reguläre Betrieb Ende Juli eingestellt werden.

Bewährte Lösungen sollen miteinander geteilt werden

Die Kampagne basiert auf einem bundesweiten internen Arbeitsprozess, der den Wissenstransfer zwischen den Hütten stärkt. Indem bewährte Lösungen und Erfahrungen geteilt werden, können Hüttenverantwortliche voneinander lernen, statt bei null zu beginnen. Zunächst werden bestehende Maßnahmen dokumentiert, akute Probleme von langfristigen Risiken getrennt und der finanzielle Investitionsbedarf ermittelt. Daraus leiten die Naturfreunde Österreich konkrete Forderungen an Politik und Fördergeber ab. Die technischen Ansätze reichen von wassersparenden Sanitäranlagen und neuen Quellfassungen bis hin zu Trinkwasseraufbereitung und Regenwasserspeichern. Einige Hütten, wie das Wiesberghaus am Dachstein oder die Bleckwandhütte in Salzburg, setzen dies bereits erfolgreich um.

©Naturfreunde Bad Ischl Die Bleckwandhütte über dem Wolfgangsee verfügt nach einer umfassenden Sanierung nun über einen 84 Kubikmeter großen Regenwasserspeicher samt Trinkwasseraufbereitung.

Auch Gäste sollten Wasser sparen

Außerdem setzt man auf Bewusstseinsbildung: Gäste sollen Wasser sparen und ihre Komfortansprüche auf Hütten überdenken. Da ein geringerer Verbrauch allein oft nicht reicht, verbindet die Initiative Aufklärung mit Best-Practice-Beispielen und politischen Forderungen. Auch ein feuchterer Sommer 2027 darf nicht über die Folgen der Klimakrise hinwegtäuschen. „Wir dürfen nicht warten, bis die nächste Hütte schließen muss, sondern müssen rechtzeitig Lösungen und politische Rahmenbedingungen schaffen, sonst steht ein Herzstück alpiner Kultur auf dem Spiel“, warnt Andreas Schieder, Vorsitzender der Naturfreunde Österreich.

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.11.2026 um 12:10 Uhr aktualisiert