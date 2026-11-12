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/ ©Montage: Canva
auf dem bild von 5min.at sieht man weizenkeime und ein warnsignal.
Wichtige Warnung für Verbraucher.
Österreich
12/11/2026
Fini's Feinstes

Wegen möglicher Schimmelbildung: Rückruf für Bio-Weizenkeime

Vorsicht beim Backen und Frühstücken: Ein beliebtes Bio-Produkt von „Fini's Feinstes“ wird derzeit wegen möglicher Schimmelbildung aus den Supermarktregalen zurückgerufen.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(161 Wörter)
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Aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes ruft der Hersteller GoodMills Österreich derzeit das Produkt „Fini’s Feinstes Bio-Weizenkeime“ zurück. Wie das Unternehmen mitteilt, kann bei bestimmten Chargen eine mikrobielle Kontamination in Form von Schimmelbildung nicht ausgeschlossen werden.

Vom Rückruf betroffen sind ausschließlich Packungen mit folgenden Kennzeichnungen:

  • Charge GM3051 mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 03.12.2026

  • Charge GM3053 mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 31.12.2026

Andere Chargen sowie weitere Produkte der Marke „Fini’s Feinstes“ sind von der Maßnahme nicht betroffen.

Rückgabe auch ohne Kassenbon möglich

Kundinnen und Kunden, die das betroffene Produkt zu Hause haben, werden dringend gebeten, dieses nicht mehr zu verzehren. Die Ware kann in allen Filialen der jeweiligen Handelsketten, in denen sie erworben wurde, zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird laut Herstellerangaben selbstverständlich auch ohne Vorlage eines Kaufbelegs rückerstattet.

Unternehmen bedauert den Vorfall

GoodMills Österreich betont, dass der Rückruf im Rahmen der gesetzlichen Sorgfaltspflicht erfolgt, um die Lebensmittelsicherheit vollumfänglich zu gewährleisten. Das Unternehmen bedauert den Vorfall und entschuldigt sich bei den Konsumentinnen und Konsumenten für die entstandenen Unannehmlichkeiten.

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