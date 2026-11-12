ID Austria: Diese Änderung bei FinanzOnline betrifft viele Österreicher

Bei FinanzOnline wird die ID Austria immer wichtiger. Seit Oktober gibt es eine Einschränkung bei vergessenen Zugangsdaten. Was sich für Nutzer ändert und welche Alternativen bleiben.

Wer seine Steuerangelegenheiten über FinanzOnline erledigt, sollte sich mit der ID Austria vertraut machen. Das Finanzministerium stellt den Zugang zum Online-Steuerportal schrittweise um. Eine Änderung betrifft insbesondere jene Menschen, die ihre bisherigen Zugangsdaten vergessen haben. Seit 1. Oktober 2026 steht die gewohnte Online-Selbstrücksetzung für Privatpersonen nicht mehr zur Verfügung.

Was hat sich geändert?

Bisher konnten Privatpersonen vergessene FinanzOnline-Zugangsdaten über eine eigene Online-Funktion selbst zurücksetzen. Diese Möglichkeit wurde mit 1. Oktober 2026 eingestellt. Stattdessen setzt das Finanzministerium zunehmend auf die ID Austria. Sie soll künftig der reguläre Zugang zum Steuerportal sein. Wer bereits eine ID Austria besitzt, kann sich damit direkt bei FinanzOnline anmelden. Die bisherigen FinanzOnline-Zugangsdaten werden dafür nicht benötigt.

Ist die ID Austria jetzt Pflicht?

Noch nicht für alle. Auch die Anmeldung mit bisherigen Zugangsdaten ist derzeit grundsätzlich weiterhin möglich. Dafür ist allerdings eine Zwei-Faktor-Authentifizierung erforderlich. Diese zusätzliche Sicherheitsmaßnahme gilt bereits seit 1. Oktober 2025. Wer sich mit Benutzername und Passwort anmeldet, muss seine Identität zusätzlich bestätigen. Bei der Anmeldung mit ID Austria ist dieser Sicherheitsschritt bereits integriert. Eine zusätzliche Authenticator-App für FinanzOnline ist deshalb nicht notwendig.

Was passiert ab 2027?

Mit der neuen FinanzOnline-Verordnung werden bestehende Regelungen in einem einheitlichen rechtlichen Rahmen zusammengeführt. Laut Finanzministerium bringt das für Bürgerinnen und Bürger keine grundlegende Umstellung mit sich. Langfristig sollen die bisherigen Zugangsmöglichkeiten jedoch auslaufen. Nach den aktuellen Informationen des Ministeriums wird spätestens ab 2029 für den regulären persönlichen Zugang zu FinanzOnline ausschließlich die ID Austria vorgesehen.

Was tun, wenn das Passwort vergessen wurde?

Wer bereits eine ID Austria hat, kann sich damit anmelden, ohne die alten FinanzOnline-Zugangsdaten wiederherstellen zu müssen. Personen ohne ID Austria können diese bei einer geeigneten Registrierungsbehörde erhalten. Dazu zählen unter anderem Passbehörden, viele Gemeinden, Landespolizeidirektionen und Finanzämter. Wer die ID Austria nicht nutzen kann, sollte einen Termin beim Finanzamt vereinbaren. Dort wird geprüft, welche alternative Zugangsmöglichkeit infrage kommt.

Geht FinanzOnline auch ohne Smartphone?

Ja. Für die Nutzung der ID Austria ist nicht zwingend ein Smartphone notwendig. Unter bestimmten Voraussetzungen können beispielsweise kompatible FIDO-Sicherheitsschlüssel oder geeignete Signaturkarten verwendet werden. Auch für die Zwei-Faktor-Authentifizierung mit bisherigen FinanzOnline-Zugangsdaten gibt es technische Alternativen, etwa geeignete Authenticator-Anwendungen am Computer.

Kann ich meinen Steuerausgleich weiterhin auf Papier machen?

Ja. Die Arbeitnehmerveranlagung kann laut Finanzministerium weiterhin in Papierform eingereicht werden. Außerdem besteht seit Jänner 2026 die Möglichkeit, sich bei bestimmten FinanzOnline-Angelegenheiten kostenlos durch eine volljährige Vertrauensperson vertreten zu lassen. Die vertretene Person benötigt dafür keinen eigenen FinanzOnline-Zugang.