Neuer Eigentümer bei MediaMarkt: Was bedeutet das für Kunden?

Der Milliarden-Deal ist abgeschlossen: Der chinesische Onlinehändler JD.com übernimmt die Mehrheit an der MediaMarkt-Mutter Ceconomy. Was bedeutet das für Kunden und Mitarbeiter in Österreich?

Ein Milliarden-Deal verändert die Eigentümerverhältnisse beim Elektronikhändler MediaMarkt. Der chinesische Onlinehandelskonzern JD.com hat die Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an der MediaMarkt-Muttergesellschaft Ceconomy abgeschlossen. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag, dem 12. November 2026, mit. Für Kunden und Mitarbeiter stellt sich nun die Frage, welche Auswirkungen der Eigentümerwechsel haben wird.

Chinesischer Konzern übernimmt Mehrheit

Im Rahmen des Übernahmeangebots hat sich JD.com einen Anteil von 59,8 Prozent an Ceconomy gesichert. Der Kaufpreis beläuft sich laut Unternehmensangaben auf rund 1,335 Milliarden Euro. Gemeinsam mit dem bisherigen Großaktionär Convergenta kontrolliert JD.com damit 85,2 Prozent des Unternehmens. Ceconomy ist die Muttergesellschaft der Elektronikhandelsketten MediaMarkt und Saturn. Mit dem Einstieg will der chinesische Handelskonzern seine Präsenz auf dem europäischen Elektronikmarkt deutlich ausbauen.

Was ändert sich für MediaMarkt-Kunden?

Für Kunden sind zunächst keine unmittelbaren Änderungen angekündigt. JD.com will künftig vor allem seine Erfahrung im Onlinehandel, in der Logistik und bei digitalen Technologien einbringen. Dadurch sollen langfristig unter anderem die Abläufe im Onlinegeschäft und die Warenverfügbarkeit verbessert werden. Konkrete Änderungen bei Preisen, Sortimenten oder Lieferzeiten wurden bislang nicht bekannt gegeben.

Was passiert mit den Filialen und Mitarbeitern?

Auch für die bestehenden MediaMarkt-Standorte sind derzeit keine unmittelbaren Änderungen angekündigt. Nach Angaben des Unternehmens gibt es keine Pläne, im Zusammenhang mit der Übernahme Filialen zu schließen oder bestehende Mitarbeitervereinbarungen zu verändern. Damit bleibt der Geschäftsbetrieb vorerst wie gewohnt bestehen. Welche Veränderungen die neue Eigentümerstruktur langfristig mit sich bringt, ist noch offen.

Milliarden-Deal soll Wachstum vorantreiben

JD.com zählt zu den großen Onlinehandelsunternehmen Chinas. Mit der Beteiligung an Ceconomy erhält der Konzern Zugang zu einem weitreichenden europäischen Filialnetz und einer etablierten Handelsmarke. Für MediaMarkt könnte die Zusammenarbeit künftig vor allem im Onlinehandel und bei der Warenlogistik neue Möglichkeiten eröffnen. Ob und wann sich diese Pläne für Kunden in Österreich bemerkbar machen, bleibt abzuwarten.