Historische Öffnung: Frauen sollen Spitzenamt der Kirche übernehmen können

Österreichs Bischöfe wollen das Amt des Generalsekretärs künftig auch für Frauen öffnen. Bei ihrer Herbstvollversammlung in Salzburg beschlossen sie zudem neue Regeln für KI und äußerten Kritik an der Sozialpolitik.

Eine wichtige Veränderung könnte der katholischen Kirche in Österreich bevorstehen: Das Amt des Generalsekretärs der Österreichischen Bischofskonferenz soll künftig auch Frauen und anderen Laien offenstehen. Das kündigte Erzbischof Franz Lackner am Donnerstag, dem 12. November 2026, im Rahmen einer Pressekonferenz in Salzburg an. Die Bischöfe haben bereits mit der Überarbeitung ihrer Statuten begonnen.

Generalsekretär muss künftig kein Priester mehr sein

Bisher war das Amt des Generalsekretärs Priestern vorbehalten. Das soll sich ändern. Wie Lackner erklärte, seien sich die österreichischen Bischöfe einig, dass grundsätzlich auch Frauen und Laien diese Funktion übernehmen können sollten. Eine entsprechende Änderung, wonach der Generalsekretär künftig nicht mehr zwingend Priester sein muss, wurde bereits beschlossen. Bis die neuen Statuten vollständig in Kraft treten können, dürfte allerdings noch einige Zeit vergehen. Sie müssen zunächst vom zuständigen Dikasterium im Vatikan anerkannt werden. Lackner räumte ein, dass die Reform aus seiner Sicht schon früher hätte angestoßen werden sollen.

Neuer Generalsekretär ab Dezember

Vorerst übernimmt allerdings ein Priester die Funktion. Der 46-jährige Simon Weyringer wurde zum neuen Generalsekretär gewählt und tritt sein Amt am 1. Dezember 2026 an. Er folgt auf Peter Schipka, der seine Tätigkeit auf eigenen Wunsch mit Ende November beendet und künftig an der Kirchlich Pädagogischen Hochschule Wien/Niederösterreich unterrichten wird. Weyringer stammt aus der Erzdiözese Salzburg und verfügt über Erfahrung in der Seelsorge sowie in der universitären Lehre.

Neue Regeln für künstliche Intelligenz

Neben der Personalentscheidung beschäftigten sich die Bischöfe bei ihrer Herbstvollversammlung auch mit dem Einsatz künstlicher Intelligenz. Erstmals wurde eine eigene Rahmenordnung für KI-Systeme in der katholischen Kirche Österreichs beschlossen. Dabei steht vor allem der Schutz menschlicher Beziehungen im Mittelpunkt. KI dürfe etwa in der Seelsorge, bei Gottesdiensten oder in der Verkündigung ausschließlich unterstützend eingesetzt werden. Dass künstliche Intelligenz persönliche Seelsorgegespräche, menschliche Beziehungen oder religiöse Rituale ersetzt, wird durch die neue Rahmenordnung ausdrücklich ausgeschlossen.

Kritik an Sozialhilfe-Plänen

Deutliche Kritik äußerten die Bischöfe auch an geplanten Änderungen bei der Sozialhilfe. Besonders kinderreiche Familien könnten dadurch finanziell schlechtergestellt werden, befürchten sie. Laut Bischofskonferenz leben rund 62.000 Kinder unter 15 Jahren in Familien, die auf Sozialhilfe angewiesen sind. Die Bischöfe warnen davor, dass insbesondere Familien mit mehreren Kindern durch geplante Änderungen benachteiligt werden könnten. Lackner betonte, dass die notwendige Sanierung des Staatshaushalts nicht zulasten bedürftiger Familien erfolgen dürfe.

Bischöfe fordern mehr Klimaschutz

Auch beim Klimaschutz sieht die Bischofskonferenz Handlungsbedarf. Die Bischöfe drängen auf eine rasche Verabschiedung des geplanten Klimaschutzgesetzes, das Österreichs Klimaneutralität bis 2040 festschreiben soll. Zudem fordern sie einen sozialverträglichen Abbau fossiler Subventionen und mehr Unterstützung für ärmere Länder. Die katholische Kirche selbst will ihre CO₂-Emissionen bis 2030 um 60 Prozent reduzieren.

Klare Haltung zu assistiertem Suizid

Ihre ablehnende Position zum assistierten Suizid bekräftigten die Bischöfe ebenfalls. Sie warnen vor einer zunehmenden gesellschaftlichen Akzeptanz dieser Form der Lebensbeendigung und sprechen sich stattdessen für einen Ausbau der Hospiz- und Palliativversorgung aus. Katholische Einrichtungen würden deshalb auch künftig keine Suizidassistenz anbieten.

Pfarrgemeinderatswahlen im März 2027

Ein weiteres Thema waren die österreichweiten Pfarrgemeinderatswahlen am 7. März 2027. Derzeit engagieren sich rund 27.000 Menschen ehrenamtlich in etwa 3.000 Pfarren und elf Diözesen. Die Bischöfe hoffen auf eine rege Beteiligung und möglichst viele Kandidatinnen und Kandidaten.