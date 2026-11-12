Regen oder Sonnenschein? So wird das Wetter am Freitag, dem 13., in Österreich

Der Freitag, der 13., bringt in Österreich einen Mix aus Regen, Schnee und Sonnenschein. Während es am Vormittag noch unbeständig bleibt, zeigt sich am Nachmittag vielerorts die Sonne.

Nach einem trüben Start zeigt sich am Freitagnachmittag in vielen Teilen Österreichs noch die Sonne.

Nach einem trüben Start zeigt sich am Freitagnachmittag in vielen Teilen Österreichs noch die Sonne.

Der Freitag, 13. November 2026, startet in Österreich überwiegend grau und stellenweise nass. Dichte Wolken ziehen über das Land und regional fällt noch etwas Regen. In höheren Lagen mischen sich sogar Schneeflocken dazu: Die Schneefallgrenze liegt zwischen 500 und 1.000 Metern.

Ab Mittag wird es freundlicher

Im Laufe des Vormittags lässt der Niederschlag zunehmend nach und klingt bis Mittag weitgehend ab. Im Nordwesten beginnt die Wolkendecke bereits aufzulockern. Am Nachmittag zeigt sich dann abseits des Berglandes immer häufiger die Sonne. Nicht überall wird es allerdings freundlich: Im Südosten Österreichs halten sich die Wolken am längsten.

Bis zu 10 Grad am Freitag

Der Wind weht meist schwach bis mäßig aus Nordwest. Im Osten kann er zeitweise auch lebhaft auffrischen. Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen minus 1 und plus 7 Grad. Tagsüber werden Höchstwerte zwischen 5 und 10 Grad erreicht.