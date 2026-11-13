Brot-Rückruf bei BILLA: Dieses Produkt solltest du nicht essen

Bei BILLA in Österreich wird derzeit ein Produkt vom Lieferanten "Damco Trading GmbH" wegen möglicher Fremdkörper zurückgerufen. Was es jetzt darüber zu wissen gibt, erfahrt ihr hier bei uns.

Gleich zwei Chargen des „Donau Bäckerei Pita Brotes Vollkorn 5 Stück“ sind aktuell von einem Produktrückruf betroffen, wie BILLA selbst auf der Website berichtet. Das Produkt war beim Supermarkt-Riesen im Verkauf, der Rückruf selbst wurde vom Lieferanten „Damco Trading GmbH“ veranlasst. Der Grund liegt im möglichen Vorhandensein von Fremdkörpern und einer damit einhergehenden, möglichen Gesundheitsgefährdung. „Es wird daher vom Verzehr dieses Produktes abgeraten“, heißt es seitens BILLA. Welche Chargen nun genau betroffen sind, erfahrt ihr in der folgenden Infobox.

©REWE Dieses Pita-Brot wird aktuell bei BILLA in Österreich zurückgerufen.

Dieses Produkt mit diesen Chargen ist vom Rückruf bei BILLA betroffen: Produkt: Donau Bäckerei Pita Brot Vollkorn 5Stk

V-EAN/GTIN: 912007202002

Mindesthaltbarkeitsdatum / Charge: 16.11.2025 / 33 und 16.11.2026 / 34

Grund für den Rückruf: mögliche Fremdkörper

Betroffene Produkte können ohne Rechnung zurückgebracht werden

Im Rückruf heißt es weiter, dass bereits erworbene Produkte, die betroffen sind, „ab sofort auch ohne Kassenbon retourniert werden“ können. Aus dem Rückruf geht übrigens nicht hervor, in welchen Bundesländern und Filialen das Pita-Brot verkauft wurde. Als Kontakt bei weiteren Fragen wird die Damco Trading GmbH unter der Nummer 02243 20804 angegeben (erreichbar Montag bis Freitag von 8.30 bis 17 Uhr). Diese entschuldigt sich bei den Kunden für die entstandenen Unannehmlichkeiten. Abschließend erklärt man noch: „Die Warnung besagt nicht, dass das Gesundheitsrisiko vom Erzeuger, Hersteller, Importeur oder Vertreiber verursacht worden ist.“