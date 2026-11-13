Weltweite Ausfälle: Große Microsoft-Störung legt Outlook und Co. lahm

Eine massive Störung bei Microsoft sorgt weltweit für Probleme. Neben Unternehmen und Privatpersonen sind auch Behörden und Sicherheitsdienste betroffen. Selbst nach rund zehn Stunden war das Problem noch nicht ganz behoben.

Eine großflächige technische Störung sorgt seit Donnerstagabend, dem 12. November, weltweit für Schwierigkeiten bei Microsoft-Anwendungen. Zahlreiche Nutzer können laut Meldungen nicht wie gewohnt auf ihre E-Mails und andere Online-Dienste zugreifen. Die Probleme halten demnach auch am Freitagmorgen an. Neben Privatpersonen sind auch Unternehmen und öffentliche Einrichtungen von den Einschränkungen betroffen. Allerdings funktionieren die Dienste nicht bei allen Nutzern gleichermaßen schlecht.

Tausende Beschwerden über Outlook

Besonders viele Störungsmeldungen betreffen den E-Mail-Dienst Outlook. Auf der Plattform Downdetector wurden allein in den USA zeitweise rund 130.000 Beschwerden registriert. Auch bei Microsoft Teams, Copilot und weiteren Anwendungen häuften sich die Meldungen. In Österreich berichteten am Freitagmorgen ebenfalls Hunderte Nutzer von Problemen. Darüber hinaus wurden Einschränkungen aus dem asiatisch-pazifischen Raum bekannt.

E-Mails können nicht versendet werden

Ein Schwerpunkt der Störung liegt offenbar bei Exchange Online, das für die E-Mail-Funktionen von Microsoft 365 verantwortlich ist. Betroffene können ihre Postfächer teilweise nicht öffnen. Auch das Senden und Empfangen von Nachrichten ist stellenweise nicht möglich. Gerade für Unternehmen und Behörden, die im Arbeitsalltag auf Microsoft-Dienste angewiesen sind, können solche Ausfälle erhebliche Schwierigkeiten verursachen.

Microsoft arbeitet an Behebung

Nach Angaben des Unternehmens sollen mehrere Server unerwartet ausgefallen sein. Dadurch seien weitere Systeme überlastet worden, berichtet. Microsoft versucht, die betroffenen Server wiederherzustellen und den Datenverkehr auf funktionierende Systeme zu verteilen. Erste Schritte führten allerdings noch nicht zur vollständigen Behebung der Probleme. Wann sämtliche Microsoft-Dienste wieder uneingeschränkt funktionieren, war am Freitagmorgen zunächst unklar.