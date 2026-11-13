Gefahr für Kinder: Gleich vier Produkte wegen Erstickungsgefahr zurückgerufen

Eltern aufgepasst: Wegen möglicher Erstickungsgefahr werden gleich vier Produkte zurückgerufen. Betroffen sind mehrere Plüschtiere sowie ein Schlüsselanhänger- und Dekorationsset.

Besonders für Kinder kann das gefährlich werden, da die abgelösten Bestandteile verschluckt werden und die Atemwege blockieren könnten.

Besonders für Kinder kann das gefährlich werden, da die abgelösten Bestandteile verschluckt werden und die Atemwege blockieren könnten.

Gleich vier öffentliche Produktrückrufe wurden am Freitag, dem 13. November 2026, bekannt gegeben. Die UOUOROSE GmbH mit Bezug zu Wien und Vösendorf warnt vor mehreren Artikeln, bei denen sich kleine Teile lösen können. Besonders für Kinder kann das gefährlich werden, da die abgelösten Bestandteile verschluckt werden und die Atemwege blockieren könnten. Die Probleme wurden im Zuge einer behördlichen Untersuchung festgestellt. Der Importeur fordert Käufer deshalb ausdrücklich dazu auf, die betroffenen Produkte nicht mehr zu verwenden.

Diese vier Produkte sind betroffen Die Rückrufe betreffen drei Plüschspielzeuge und ein Schlüsselanhänger- und Dekorationsset. Entscheidend für die Zuordnung sind die jeweiligen Chargennummern und Verkaufszeiträume. 1. Plüschraupe Chargennummer: MR589

Verkaufszeitraum: Mai 2025 bis November 2026

Rückrufgrund: Kleinteile können sich lösen und eine Erstickungsgefahr darstellen. 2. Schlüsselanhänger und Dekorationsset Chargennummer: YS609

Verkaufszeitraum: Oktober 2026 bis November 2026

Rückrufgrund: Es besteht die Gefahr, dass sich kleinere Bestandteile vom Produkt lösen. 3. Plüschfigur Känguru Chargennummer: MR235

Verkaufszeitraum: Mai 2025 bis November 2026

Rückrufgrund: Lösbare Kleinteile können insbesondere für Kinder gefährlich werden. 4. Plüschtier Hase mit Halskette Chargennummer: MR-158

Verkaufszeitraum: Mai 2025 bis November 2026

Rückrufgrund: Bei einer amtlichen Überprüfung wurde festgestellt, dass sich Kleinteile ablösen können.

Behördliche Untersuchung deckte Gefahr auf

Bei allen vier Artikeln wurde dasselbe Sicherheitsproblem festgestellt. Einzelne Bestandteile können sich vom jeweiligen Produkt trennen. Gelangen diese in den Mund eines Kindes, besteht die Gefahr, dass sie verschluckt oder eingeatmet werden. Die Warnung betrifft damit nicht nur Spielzeuge, die erst kürzlich gekauft wurden. Drei der vier Produkte waren laut Rückruf bereits seit Mai 2025 im Verkauf. Auch ältere Käufe sollten deshalb überprüft werden. Der Importeur weist ausdrücklich darauf hin, dass die Produkte nicht weiter benutzt werden sollen. Eltern sollten insbesondere kontrollieren, ob sich eines der betroffenen Plüschtiere im Kinderzimmer befindet.

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Rückgabe auch ohne Kassabon möglich Wer einen der genannten Artikel gekauft hat, kann ihn laut UOUOROSE GmbH in der Filiale zurückgeben. Der vollständige Kaufpreis wird erstattet. Ein Kassabon ist dafür nicht notwendig. Für alle vier Rückrufe gelten dieselben Kontaktmöglichkeiten: Telefon: +43 1 2710016

+43 1 2710016 E-Mail: at.uouorose@gmail.com

at.uouorose@gmail.com Importeur: UOUOROSE GmbH

Was sollten betroffene Käufer jetzt tun?

Wer eines der genannten Produkte besitzt, sollte zunächst die Chargennummer kontrollieren. Stimmt diese mit den Angaben des Rückrufs überein, darf der Artikel nicht weiter verwendet werden. Besonders wichtig ist es, die betroffenen Produkte sofort außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren. Anschließend können Käufer die Rückgabe und Erstattung veranlassen. Wichtig: Auch wenn an einem Plüschtier oder dem Dekorationsset äußerlich keine Schäden zu erkennen sind, gilt die Rückrufwarnung für die genannten Chargen. Entscheidend ist nicht, ob sich bereits Teile gelöst haben, sondern das festgestellte Sicherheitsrisiko.