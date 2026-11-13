Klimaschutz und Staatsbudget: Österreich schließt neue Vereinbarung

Österreich will Klimaschutz stärker in der Finanzpolitik berücksichtigen. Bei der UN-Klimakonferenz wurde dafür eine neue Zusammenarbeit vereinbart. Im Mittelpunkt stehen das Staatsbudget und Klimarisiken.

Ziel ist es, die Auswirkungen des Klimawandels stärker bei finanzpolitischen Entscheidungen zu berücksichtigen und neue Möglichkeiten zur Finanzierung von Klimaschutzprojekten zu untersuchen.

Ziel ist es, die Auswirkungen des Klimawandels stärker bei finanzpolitischen Entscheidungen zu berücksichtigen und neue Möglichkeiten zur Finanzierung von Klimaschutzprojekten zu untersuchen.

Das österreichische Finanzministerium und die internationale Organisation Climate Policy Initiative (CPI) wollen künftig enger zusammenarbeiten. Im Rahmen der 31. UN-Klimakonferenz (COP31) unterzeichneten beide Seiten eine entsprechende Absichtserklärung. Ziel ist es, die Auswirkungen des Klimawandels stärker bei finanzpolitischen Entscheidungen zu berücksichtigen und neue Möglichkeiten zur Finanzierung von Klimaschutzprojekten zu untersuchen.

Klimawandel soll stärker ins Budget einfließen

Im Mittelpunkt der Vereinbarung steht die Frage, wie öffentliche Gelder und private Investitionen besser mit den österreichischen Klimazielen abgestimmt werden können. Dazu sollen unter anderem neue Methoden entwickelt werden, mit denen sich Finanzströme für den Klimaschutz erfassen und bewerten lassen. Auch mögliche finanzielle Risiken durch den Klimawandel sollen genauer untersucht werden. Darüber hinaus geht es um eine klimafreundlichere Budgetplanung sowie um die Finanzierung von Maßnahmen zum Schutz der Natur und zur Anpassung an Klimafolgen.

Marterbauer verweist auf Klimaziel 2040

Finanzminister Markus Marterbauer betont, dass der Klimawandel auch für die öffentlichen Finanzen eine große Herausforderung darstelle. Deshalb sei es notwendig, internationale Erfahrungen stärker in die österreichische Budgetpolitik einfließen zu lassen. Österreich verfolgt das Ziel, bis 2040 klimaneutral zu werden. Die neue Zusammenarbeit soll laut Marterbauer dabei helfen, notwendige Maßnahmen auf Grundlage wissenschaftlicher Daten und unter Berücksichtigung ihrer finanziellen Auswirkungen zu planen.

Wien spielt wichtige Rolle

Die Climate Policy Initiative ist bereits mit einem Standort in Wien vertreten. Von dort aus koordiniert die Organisation ihre Arbeit in Kontinentaleuropa und pflegt Kontakte zu Regierungen, Finanzinstitutionen und Unternehmen. CPI-Geschäftsführerin Barbara Buchner sieht in der Vereinbarung die Möglichkeit, österreichische Erfahrungen im Bereich der öffentlichen Finanzen mit internationalem Fachwissen zur Klimafinanzierung zu verbinden. Die unterzeichnete Absichtserklärung legt zunächst die Bereiche der künftigen Zusammenarbeit fest. Konkrete Investitionssummen oder zusätzliche Fördermittel wurden dabei nicht bekannt gegeben.