Gold statt Sparbuch: Neue Studie zeigt, worauf Österreicher jetzt setzen

Gold steht bei den Österreichern hoch im Kurs: Laut einer neuen Studie würden 38 Prozent einen größeren Geldbetrag am liebsten in das Edelmetall investieren. Damit liegt Gold sogar vor dem klassischen Sparkonto.

Wenn es um die Geldanlage geht, setzen viele Menschen in Österreich offenbar auf Gold.

Wenn es um die Geldanlage geht, setzen viele Menschen in Österreich offenbar auf Gold.

Wenn es um die Geldanlage geht, setzen viele Menschen in Österreich offenbar auf Gold. Das zeigt die aktuelle Edelmetall-Studie 2026 der Universität St. Gallen und des Edelmetallhändlers philoro. Demnach würden 38 Prozent der Befragten einen größeren frei verfügbaren Geldbetrag in Gold investieren. Damit liegt das Edelmetall an der Spitze der abgefragten Anlageformen. Giro- und Sparkonten erreichen 33 Prozent, Fonds und Aktienfonds sowie Immobilien jeweils 27 Prozent. ETFs kommen auf 24 Prozent.

Warum Gold so beliebt ist

Hinter der Beliebtheit steckt vor allem der Wunsch nach finanzieller Sicherheit. Für 38 Prozent jener Befragten, die bereits in Edelmetalle investiert haben, stehen Stabilität und Werterhalt im Vordergrund. Weitere 35 Prozent nennen mögliche Wertsteigerungen und Gewinne als Grund. 34 Prozent möchten sich mit Edelmetallen gegen wirtschaftliche Krisen absichern. Insgesamt halten 64 Prozent der Befragten Gold, Silber und Platin für eine sehr oder eher sinnvolle Anlagemöglichkeit. Rund ein Drittel hat bereits in Edelmetalle investiert.

Besonders junge Menschen zeigen Interesse

Auch bei jüngeren Österreichern sind Edelmetalle gefragt. Insgesamt halten 22 Prozent der Befragten eine Investition innerhalb der kommenden zwölf Monate für wahrscheinlich. Bei den 18- bis 29-Jährigen liegt dieser Anteil sogar bei 29 Prozent. Wer Edelmetalle kauft, bevorzugt häufig die klassische Form: 68 Prozent der bereits investierten Befragten setzen auf physische Barren oder Münzen.

Gold gewinnt gegenüber Immobilien an Bedeutung

Ein Vergleich mit der Vorgängerstudie aus dem Jahr 2022 zeigt Veränderungen bei den Anlagewünschen. Gold bleibt weiterhin an der Spitze, während Immobilien deutlich an Beliebtheit verloren haben. 2022 hätten noch 53 Prozent einen größeren Geldbetrag in Immobilien investiert. In der aktuellen Befragung sind es nur noch 27 Prozent. Gleichzeitig haben klassische Sparformen zugelegt. Giro- und Sparkonten stiegen von 21 auf 33 Prozent, Tages- und Festgeld von acht auf 18 Prozent. Allerdings wurde der Antwortkatalog der Studie 2026 erweitert, was bei Vergleichen berücksichtigt werden muss.

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Doch viele können sich Gold gar nicht leisten

Während das Interesse an Gold groß ist, fehlt vielen Menschen das Geld für eine Investition. Von den Befragten ohne Edelmetall-Erfahrung geben 41 Prozent an, sich einen Kauf nicht leisten zu können. Das passt zu einem weiteren Ergebnis der Studie: Bei 45 Prozent der Befragten ist die mögliche monatliche Sparrate in den vergangenen drei Jahren gesunken. Rund 15 Prozent können derzeit überhaupt kein Geld zurücklegen. Für viele bleibt Gold damit vorerst eher ein Anlagewunsch als eine tatsächliche Investition.

Mehr als 3.000 Österreicher befragt

Für die Edelmetall-Studie wurden zwischen dem 2. und 16. Oktober 2026 insgesamt 3.193 Menschen ab 18 Jahren in Österreich online befragt. Die Untersuchung entstand in Zusammenarbeit zwischen der Universität St. Gallen und dem Edelmetallhändler philoro. Die Ergebnisse zeigen die Anlagevorlieben der Befragten, nicht deren tatsächliche Investitionen. Auch wenn Gold besonders beliebt ist, bleibt sein Wert von Marktschwankungen abhängig. Eine sichere Rendite ist damit nicht garantiert.