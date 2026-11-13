Schnee, Kälte, Wind: Kaltfront bringt Winterwetter nach Österreich

Eine Kaltfront hat am Freitag für einen deutlichen Temperatursturz in Österreich gesorgt. In den Alpen fiel teils Schnee. Am Nachmittag beruhigt sich das Wetter, doch die nächste frostige Nacht steht bevor.

Der Winter hat sich am Freitag, dem 13. November, in Teilen Österreichs zurückgemeldet. Eine Kaltfront brachte Regen, kräftigen Schneefall in den Bergen und deutlich niedrigere Temperaturen. Laut GeoSphere Austria sank die Schneefallgrenze regional auf 500 bis 1.000 Meter. Besonders in höheren Lagen präsentierte sich die Landschaft am Freitagvormittag bereits winterlich. Bereits vorab berichtete 5 Minuten über den Wetterumschwung: Schnee und Regen: Karte zeigt, wie viel Niederschlag auf Österreich zukommt. Inzwischen hat sich die Wetterlage vielerorts beruhigt. Die Niederschläge klangen bis Mittag weitgehend ab, von Nordwesten her setzte sich zunehmend die Sonne durch.

Bis zu 30 Zentimeter Neuschnee in den Alpen

Besonders kräftig schneite es in den Morgenstunden im Bergland. Laut der Wetterplattform Skywarn Austria waren im Mittel- und Hochgebirge 10 bis 30 Zentimeter Neuschnee möglich. Die Schneefallgrenze lag im Alpenraum laut Skywarn Austria meist zwischen 700 und 1.000 Metern. Im Süden blieb sie mit etwa 1.300 bis 1.500 Metern höher, weil die Niederschläge dort bereits vor dem Eintreffen der kältesten Luft nachließen. Auch GeoSphere Austria meldete winterliche Bedingungen auf den Bergen. In den Karawanken und auf der Koralpe hielt leichter Schneefall teilweise bis in den späten Vormittag an.

Schneefall klingt ab – Sonne setzt sich durch

Am Freitagnachmittag zeigt sich das Wetter in weiten Teilen Österreichs bereits deutlich freundlicher. Die Wolken lockern zunehmend auf, vielerorts scheint die Sonne. Am längsten bleibt es laut GeoSphere Austria im Südosten bedeckt. Trotz der Wetterbesserung ist es deutlich kälter als zuletzt. Die Tageshöchsttemperaturen liegen laut GeoSphere Austria zwischen 5 und 12 Grad. Auf den Bergen bleibt es hingegen frostig: In 2.000 Metern Seehöhe wurden zu Mittag Temperaturen zwischen minus 6 und minus 3 Grad erwartet, auf 3.000 Metern rund minus 10 Grad. Dazu wehte besonders am Alpenostrand kräftiger Nord- bis Nordwestwind, der auf den Bergen zeitweise stürmisch ausfiel.

Samstag startet mit bis zu minus 7 Grad

Nach dem winterlichen Freitag folgt am Samstag eine deutliche Wetterbesserung. Laut GeoSphere Austria startet der Tag fast überall strahlend sonnig. Nur in einzelnen Tälern und Senken kann sich zunächst Frühnebel halten. Anschließend scheint in ganz Österreich weitgehend ungestört die Sonne. Häufig bleibt der Himmel sogar wolkenlos. Allerdings wird die Nacht auf Samstag frostig: Die Frühtemperaturen sinken auf minus 7 bis plus 4 Grad. Tagsüber werden dann 5 bis 10 Grad erreicht. Damit erwartet Österreich nach dem Schneefall einen sonnigen, aber besonders in den Morgenstunden kalten Start ins Wochenende.

Windböen mit 72 km/h: Schöckl-Seilbahn steht still

Starke Windböen machten am Freitag außerdem der Schöckl-Seilbahn einen Strich durch die Rechnung. Wer am Freitag mit der Seilbahn auf den Schöckl in Graz-Umgebung fahren möchte, muss sich gedulden: Aufgrund des starken Windes bleibt die Bahn vorerst außer Betrieb. Wie das Team des Schöckl auf Facebook mitteilt, wurden am Berg Windgeschwindigkeiten von bis zu 72 km/h gemessen. Auch in St. Radegund erreichte der Wind 63 km/h. Wann die Seilbahn ihren Betrieb wieder aufnehmen kann, ist derzeit noch offen. Sollte sich die Windsituation verbessern, will das Schöckl-Team umgehend über eine mögliche Wiederaufnahme informieren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.11.2026 um 13:40 Uhr aktualisiert