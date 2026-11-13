Diese Promis wollen bei Gewalt gegen Frauen nicht schweigen

Cornelius Obonya, Dirk Stermann und weitere bekannte Männer sprechen sich in einer Videokampagne gegen Gewalt an Frauen aus. Sie rufen dazu auf, auch bei abwertenden Sprüchen und Gewaltverharmlosung nicht wegzusehen.

Zahlreiche männliche Gesichter der österreichischen Unterhaltungsbranche setzen sich in einer neuen Kampagne gegen Gewalt an Frauen ein. Teil der Kampagne sind unter anderem Dirk Stermann, der Schauspieler Cornelius Obonya, Musiker Paul Pizzera und der Ö3-Moderator Philipp Hansa. In den Videos rufen die Männer dazu auf, bei nicht nur auf körperliche Gewalt, sondern auch abwertenden Aussagen und anderem schädlichen Verhalten gegenüber Frauen einzuschreiten.

Kundgebung vor Parlament

Teil der insgesamt neun Kurzfilme und vier TV – Spots sind mehr als 40 Männer. Die zentrale Aussage der Videos ist es, dass Männer Zivilcourage zeigen sollen. Es sei wichtig in diesen Momenten nicht zu schweigen. Aber nicht nur digital wird ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen gesetzt. Am 28. November organisiert White Ribbon Österreich um 13 Uhr eine Kundgebung vor dem Parlament. Das Thema „Männer gegen Gewalt an Frauen“ soll auf die Thematik aufmerksam machen.