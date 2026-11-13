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/ ©pexels
Symbolfoto
Am Bild sieht man einen Teil von Ruanda.
Fünf EU-Staaten, darunter Österreich, planen Rückkehrzentren außerhalb Europas. Ruanda gilt als möglicher Standort.
Österreich
13/11/2026
Entscheidung

Abschiebezentren in Afrika: Entscheidung könnte in Wien fallen

Österreich und vier weitere EU-Staaten planen Abschiebezentren außerhalb Europas. Ruanda gilt als möglicher Standort. Am Montag (16. November) könnten in Wien weitere Details bekannt werden.

von Carolina Jakubovic
1 Minute Lesezeit(186 Wörter)
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Am Montag, dem 16. November 2026, könnte in Wien eine wichtige Entscheidung zur europäischen Asylpolitik bekannt gegeben werden. Österreich, Deutschland, Dänemark, Griechenland und die Niederlande arbeiten gemeinsam an sogenannten „Return Hubs“. Dabei handelt es sich um Rückkehrzentren außerhalb der EU.

Ruanda gilt als Favorit

In diese Zentren sollen Menschen gebracht werden, deren Asylantrag in Europa abgelehnt wurde und die nicht in ihr Herkunftsland zurückkehren können. Als möglicher Standort gilt derzeit Ruanda in Ostafrika. Wie die „Financial Times“ berichtet, stehen die fünf EU-Staaten vor einer möglichen Einigung mit dem Land. Eine endgültige Vereinbarung wurde bislang allerdings nicht bestätigt.

Weitere Details am Montag erwartet

Am Montag treffen sich Vertreter der fünf Staaten in Wien. Gleichzeitig beginnt die zweitägige Vienna Migration Conference, an der auch Ruandas Innenminister Vincent Biruta teilnehmen wird. Laut der griechischen Zeitung „Kathimerini“ soll bei dem Treffen der geplante Standort vorgestellt werden. Die Pläne sind allerdings umstritten. Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International warnen vor möglichen Menschenrechtsverletzungen und fordern klare Regeln zum Schutz der Betroffenen.

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