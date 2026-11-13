Tiroler Schlagerstar DJ Ötzi vor großem NFL-Auftritt

Vom Tiroler Schlagerstar auf die große Football-Bühne: DJ Ötzi tritt am Sonntag beim NFL-Spiel in München auf. Sein Hit „Hey Baby“ ist bei Football-Fans längst bekannt.

Für den österreichischen Schlagerstar DJ Ötzi steht ein besonderer Auftritt bevor. Am Sonntag, dem 15. November 2026, wird der gebürtige Tiroler beim NFL-Spiel in München für Stimmung sorgen. In der Allianz Arena treffen die New England Patriots auf die Detroit Lions. Mittendrin: Gerry Friedle, wie DJ Ötzi mit bürgerlichem Namen heißt.

„Hey Baby“ erobert die Football-Stadien

Sein Hit „Hey Baby“ ist längst nicht mehr nur auf Schlagerpartys zu hören. Auch in amerikanischen Football-Stadien wird der Song regelmäßig gespielt. Nun darf der österreichische Sänger selbst vor den NFL-Fans auftreten. Im Interview mit der „ARD Schlagerwelt“ zeigte sich DJ Ötzi begeistert: „Das ist natürlich riesig.“ Besonders stolz mache ihn, dass seine Musik mittlerweile auf der ganzen Welt gespielt werde.

Besonderer Moment für den Tiroler

Dabei war der Erfolg von „Hey Baby“ ursprünglich keineswegs sicher. Wie der Musiker im Interview erzählte, hätten Produzenten, Management und Plattenfirma zunächst wenig Interesse an dem Song gehabt. Er selbst habe jedoch mehrere Monate an der Idee festgehalten. Heute gehört der Hit zu seinen bekanntesten Liedern. Welche Songs DJ Ötzi am Sonntag in München tatsächlich präsentieren wird und wann genau sein Auftritt stattfindet, ist bislang noch offen.