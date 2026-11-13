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/ ©Rosie Orasch
Symbolfoto
Das Bild auf 5min.at zeigt den Wörthersee im Herbst.
Der Samstag bringt in weiten Teilen Österreichs strahlenden Sonnenschein und einen nahezu wolkenlosen Himmel.
Österreich
13/11/2026
Prognose

Sonnenbrille statt Regenschirm: So wird das Wetter am Samstag

Sonnenbrille statt Regenschirm! Der Samstag bringt in Österreich jede Menge Sonnenschein und kaum Wolken. In der Früh wird es allerdings noch frostig.

von Carolina Jakubovic
1 Minute Lesezeit(155 Wörter)
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Der Samstag, 14. November 2026, zeigt sich in Österreich von seiner schönsten Herbstseite. Laut Prognose startet der Tag fast im ganzen Land strahlend sonnig. Nur vereinzelt kann sich in Tälern und Senken Frühnebel bilden, der sich allerdings rasch auflösen dürfte.

Sonne pur bis zum Abend

Nach der Auflösung der letzten Nebelfelder scheint die Sonne in ganz Österreich ungestört. Vielerorts bleibt der Himmel sogar den gesamten Tag über wolkenlos. Auch der Wind hält sich überwiegend zurück. Lediglich im Donauraum kann zeitweise mäßiger Ost- bis Südostwind aufkommen.

Frostige Früh, milder Nachmittag

Wer früh aus dem Haus muss, sollte sich warm anziehen. Die Temperaturen liegen am Morgen zwischen minus 7 und plus 4 Grad. Im Laufe des Tages wird es etwas milder: Die Höchstwerte erreichen zwischen 5 und 10 Grad. Damit steht einem sonnigen Herbstspaziergang am Wochenende kaum etwas im Weg.

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