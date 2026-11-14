Bauernregel macht Hoffnung: Steht Österreich ein Wetterwunder bevor?

Eine alte Bauernregel verspricht rund um den 15. November noch einmal freundliches Herbstwetter. Tatsächlich zeigt sich am Wochenende vielerorts die Sonne. Doch wie warm wird es wirklich?

Der Winter rückt näher, doch eine alte Bauernregel macht Hoffnung auf einen letzten Hauch Altweibersommer. „Der heilige Leopold ist oft noch dem Altweibersommer hold“, heißt es in der überlieferten Wetterweisheit. Gemeint ist der 15. November, der Gedenktag des heiligen Leopold. Doch hält das Wetter heuer, was die Bauernregel verspricht?

Sonne statt Novembergrau?

Ein Blick auf die aktuelle Prognose der GeoSphere Austria zeigt: Am Sonntag, dem 15. November, stehen die Chancen auf Sonnenschein in vielen Teilen Österreichs gut. Zwar beginnt der Tag besonders im Norden, Osten und Südosten mit Nebel oder Hochnebel, dieser soll sich aber vielerorts bis zum Mittag auflösen. Abseits der Nebelgebiete scheint überwiegend die Sonne. Entlang der Donau und in Teilen des Waldviertels könnte es hingegen länger trüb bleiben.

Bis zu 11 Grad erwartet

Sommerliche Temperaturen bringt das Wochenende allerdings nicht. Am Sonntag liegen die Frühwerte zwischen minus 8 und plus 3 Grad. Tagsüber werden laut GeoSphere Austria je nach Region zwischen 3 und 11 Grad erreicht.

Was steckt hinter der Bauernregel?

Der sogenannte Altweibersommer bezeichnet eine stabile, sonnige und milde Wetterphase im Herbst. Diese tritt üblicherweise bereits im September oder Oktober auf. Die Bauernregel rund um den heiligen Leopold deutet darauf hin, dass solche freundlichen Tage manchmal auch noch Mitte November vorkommen können. Eine verlässliche Wettervorhersage ist sie allerdings nicht. Ob uns weitere milde Tage bevorstehen, lässt sich daraus nicht ableiten.