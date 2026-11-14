Nach vier Stunden Chaos: US-Luftfahrtbehörde hebt Flugstopp wieder auf

Nach massiven Kommunikationsproblemen im Flugkontrollsystem wurde am 13. November 2026 spätabends ein landesweiter Flugstopp in den USA verhängt. Dieser dauerte für etwa vier Stunden an, heißt es von der Luftfahrtbehörde FAA.

Aufatmen an den US-Flughäfen: Die US-Luftfahrtaufsichtsbehörde Federal Aviation Administration (FAA) hat den landesweiten Startstopp wieder aufgehoben. Wie die Behörde auf ihrer Webseite mitteilte, kann der reguläre Flugbetrieb nach einer rund vierstündigen Zwangspause schrittweise wieder aufgenommen werden. Zuvor hatte die Störung für erhebliche Verzögerungen gesorgt. Als Reaktion auf die Lage in den Vereinigten Staaten waren vorübergehend auch sämtliche Flüge aus Europa in Richtung USA ausgesetzt worden.

Hardware aus den 1980er-Jahren überlastet

Auslöser für den drastischen Schritt waren gravierende Kommunikationsprobleme im Flugkontrollsystem, die von mehreren Kontrollzentren gemeldet worden waren. US-Verkehrsminister Sean Duffy erklärte auf der Plattform X zunächst den Ausfall der Kommunikation als Grund für das Startverbot und lieferte später die technische Erklärung nach: Schuld sei schlicht „veraltete Hardware“. Die aus den 1980er-Jahren stammende IT-Ausrüstung sei „mit Daten überlastet“ gewesen und schließlich ausgefallen, so der Minister. Was genau die plötzliche Überlastung ausgelöst hat, blieb zunächst allerdings noch unklar.

Keine Hinweise auf Cyberattacke

US-Heimatschutzminister Markwayne Mullin gab unterdessen Entwarnung bezüglich möglicher Sicherheitsrisiken: Es gebe keinerlei Hinweise darauf, dass eine externe Bedrohung oder eine Cyberattacke hinter dem Systemausfall stecke. Der landesweite Stopp sei als reine Vorsichtsmaßnahme verhängt worden, um die Sicherheit im Luftraum zu gewährleisten. Die Panne verdeutlicht einmal mehr den dringenden Modernisierungsbedarf der US-Flugsicherung. Erst im vergangenen Jahr hatte der US-Kongress ein Budget von 12,5 Milliarden Dollar (rund 11,3 Milliarden Euro) bewilligt, um genau dieses veraltete Kommunikationssystem der FAA grundlegend zu sanieren.

Zweiter landesweiter Stopp seit 9/11

Für die US-Luftfahrt ist ein derartiger Vorfall ein historisches Ausnahmeereignis: Es handelte sich erst um den zweiten landesweiten Flugstopp in den USA seit den Terroranschlägen vom 11. September 2001. Zuletzt hatte die FAA im Jänner 2023 zu dieser radikalen Maßnahme greifen müssen. Damals legte ein Defekt in jenem System, über das wichtige Sicherheitsnachrichten an Piloten übermittelt werden, den Flugverkehr für mehrere Stunden lahm.

Zehntausende Passagiere saßen am Flughafen fest – Nun gibt es Entwarnung

Zehntausende gestrandete Passagiere – darunter auch Betroffene aus Europa – hatten viele Stunden lang keine Klarheit darüber, ob und wann ihre Flüge stattfinden würden. Wie der ORF berichtet, hatten die American Airlines nach Verhängung des Stopps bekanntgegeben, dass alle Flüge bis Ende des Tages auf jeden Fall betroffen sein würden. Die Aktie des Autovermieters „Hertz“ legte daraufhin um ganze 10 Prozent zu, weil davon ausgegangen wurde, dass viele Fluggäste auf Mietautos ausweichen würden. Inzwischen sind wieder mehrere Maschinen in den USA gelandet. Ein Flug aus Wien wird in Kürze erwartet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.11.2026 um 06:28 Uhr aktualisiert