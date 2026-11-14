Wo ist Adel (20)? Seine Eltern starten nun große Suchaktion bei Linz

Wo ist Adel V.? Der 20-Jährige aus Haid bei Ansfelden wird seit Dienstag vermisst. Seine Familie hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Für Samstag haben seine Eltern eine Suchaktion mit freiwilligen Helfern organisiert.

Seit Dienstag, dem 10. November, fehlt von Adel V. (20) aus Haid bei Ansfelden im Bezirk Linz-Land jede Spur. Der junge Mann wurde zuletzt in den frühen Morgenstunden gesehen. Seither wird nach ihm gesucht. Nun wollen auch seine Eltern gemeinsam mit freiwilligen Helferinnen und Helfern aktiv werden. Für den heutigen Samstag, 14. November, haben sie eine Suchaktion organisiert.

Letzte Sichtung gegen 2 Uhr früh

Adel V. wurde zuletzt am Dienstag gegen 2 Uhr in der Kremstalstraße in Haid gesehen. Als möglicher Bereich der letzten Sichtung wird die Umgebung einer Shell-Tankstelle genannt. Was danach geschah und wo sich der 20-Jährige derzeit aufhält, ist nicht bekannt. Mittlerweile macht auch die Organisation „Österreich findet euch“ in den sozialen Netzwerken auf den Vermisstenfall aufmerksam. Mit einem öffentlichen Aufruf sollen möglichst viele Menschen erreicht werden, die den jungen Mann möglicherweise gesehen haben.

Eltern organisieren Suche am Samstag

Weil Adel weiterhin vermisst wird, haben seine Eltern für Samstag, den 14. November, eine gemeinsame Suchaktion mit freiwilligen Helfern geplant. Treffpunkt ist um 14 Uhr beim Bahnhof in Haid. Von dort aus soll die Suche auf mehrere Gebiete ausgeweitet werden. Neben Haid und Ansfelden sollen auch Bereiche in Traun und Linz abgesucht werden.

Wer hat Adel gesehen?

Die Organisation „Österreich findet euch“ bittet darum, den Vermisstenaufruf weiterzuverbreiten, damit möglichst viele Menschen auf den Fall aufmerksam werden. Wer Adel V. gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, soll sich an die Polizei wenden.