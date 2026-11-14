In dieser November-Nacht erreichen die Sternschnuppen ihren Höhepunkt

Obwohl der diesjährige Meteorstrom der Leoniden eher schwach ausfällt, sorgen ideale Mondbedingungen und Begleitströme für gute Chancen auf besonders helle Sternschnuppen. Der Höhepunkt: Die Nacht vom 17. auf den 18. November.

In den kommenden Wochen nimmt die Aktivität am herbstlichen Nachthimmel wieder zu. Neben den bereits aktiven Tauriden aus dem Sternbild Stier erreichen nun die Leoniden ihren Höhepunkt. Der alljährliche Meteorstrom ist noch bis zum 30. November sichtbar, sein scheinbarer Ausstrahlungspunkt (Radiant) liegt im Sternbild Löwe.

Hochgeschwindigkeits-Meteore im Anflug

Das diesjährige Aktivitätsmaximum wird in der Nacht vom 17. auf den 18. November gegen 00.45 Uhr MEZ erwartet. Zwar rechnen Fachleute selbst unter optimalen Bedingungen nur mit rund 15 Meteoren pro Stunde, doch ein Blick nach oben lohnt sich dennoch.

Etwa 15 Meteoren pro Stunde erwartet: Enorme Geschwindigkeit: Die Staubpartikel treten mit rund 71 Kilometern pro Sekunde (etwa 256.000 km/h) in die Erdatmosphäre ein. Dadurch entstehen oft sehr helle Sternschnuppen mit langen, nachleuchtenden Spuren.

Kosmischer Ursprung: Die Partikel stammen vom periodischen Kometen 55P/Tempel-Tuttle, der das innere Sonnensystem alle 33 Jahre durchquert und zuletzt 1998 und 1999 für außergewöhnlich starke Sternschnuppenstürme sorgte.

Perfekte Bedingungen ohne störendes Mondlicht

Für Himmelsbeobachter spielt in diesem Jahr vor allem der Mond mit: Wenn das Sternbild Löwe gegen 23.00 Uhr MEZ im Osten aufgeht, ist die schmale Mondsichel bereits im Westen untergegangen. Ohne das aufhellende Licht des Erdtrabanten sind auch lichtschwächere Leuchtspuren gut erkennbar. Zusätzlich erhöhen weitere Himmelserscheinungen die Ausbeute: Neben den Tauriden, die noch bis in den Dezember hinein aktiv sind, lassen sich derzeit drei bis zehn sogenannte sporadische Meteore pro Stunde beobachten, die keinem festen Strom angehören.

Tipps für die Beobachtung

Die besten Chancen auf eindrucksvolle Sichtungen bestehen in der zweiten Nachthälfte bis zum Einsetzen der Morgendämmerung. Wer sich warm anzieht, einen möglichst dunklen Standort abseits künstlicher Lichtquellen aufsucht und etwas Geduld mit dem Novemberwetter mitbringt, dürfte mit dem einen oder anderen hellen Lichtblitz belohnt werden.