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/ ©ORF/Günther Pichlkostner
Ein Bild auf 5min.at zeigt den Moderator Ralph Huber-Blechinger bei der Lottoziehung.
Der morgige Sonntag birgt für Lotto-Spielende wieder neue Chancen.
Österreich
14/11/2026
Lotto 6 aus 45

Lotto-Doppeljackpot: Am Sonntag geht es um 2 Millionen

Fünf Ziffern, kein Sechser: Eine kuriose Zahlenkombination an Freitag, dem 13., treibt den Lotto-Jackpot am Sonntag auf rund 2 Millionen Euro.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(201 Wörter)
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Freitag, der 13., erwies sich bei der gestrigen Ziehung von Lotto „6 aus 45“ für niemanden als der erhoffte Millionenglückstag. Dennoch sorgte die Ziehung für Aufsehen: Die Gewinnzahlen 22, 24, 26, 32, 33 und 37 stammten ausschließlich aus dem 20er- und 30er-Bereich und setzten sich aus gerade einmal fünf verschiedenen Ziffern zusammen. Da kein Tippschein diese außergewöhnliche Kombination aufwies, geht es am kommenden Sonntag um einen Doppeljackpot mit rund 2 Millionen Euro.

Solo-Gewinn in Oberösterreich und Extra-Bonus

Grund zur Freude gab es dennoch in Oberösterreich: Ein:e Spielteilnehmer:in erzielte einen Solo-Gewinn beim Fünfer mit der Zusatzzahl 25. Auf dem zweiten von neun Tipps eines Normalscheins fehlte lediglich die Zahl 22 zum großen Millionengewinn – der Treffer wird mit 80.000 Euro belohnt. Ein weiterer Extra-Gewinn in Höhe von 30.000 Euro, der unter allen abgegebenen Lotto-Tipps verlost wurde, ging nach Niederösterreich.

Aufteilung bei LottoPlus und Joker-Jackpot

Auch bei LottoPlus blieben die Sechser-Ränge in beiden Ziehungen unbesetzt. Gemäß den Spielbedingungen wurden die Gewinnsummen auf die Fünfer aufgeteilt. Am Sonntag liegen bei den beiden LottoPlus-Ziehungen wieder jeweils 100.000 Euro im Sechser-Topf. Ebenso ohne Haupttreffer blieb der Joker, wodurch hier am Sonntag ein Jackpot von 300.000 Euro ausgespielt wird.

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