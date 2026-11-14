Ab 2028 winken bis zu 35.000 Euro mehr für die Pension

Der Nationalrat hat eine weitreichende Reform der betrieblichen Altersvorsorge beschlossen. Künftig können Arbeitnehmende selbst wählen, ob ihr Abfertigungsgeld sicherheitsorientiert oder renditestärker veranlagt wird.

Modellrechnungen zeigen ein Plus von bis zu 35.000 Euro bis zur Pension - doch die bisherige Kapitalgarantie fällt bei der neuen Option weg.

Modellrechnungen zeigen ein Plus von bis zu 35.000 Euro bis zur Pension - doch die bisherige Kapitalgarantie fällt bei der neuen Option weg.

Für Österreichs Beschäftigte stehen bei der „Abfertigung Neu“ ab dem Jahr 2028 wichtige Neuerungen an. Wie der Nationalrat beschlossen hat, erhalten Arbeitnehmende künftig ein Wahlrecht bei der Veranlagung ihrer angesparten Abfertigungsbeiträge. Neben dem bisherigen, stark auf Sicherheit bedachten Modell müssen die betrieblichen Vorsorgekassen dann eine sogenannte Vorsorge-Veranlagungsgemeinschaft (VVG) anbieten.

Zinseszinseffekt soll für deutliches Plus sorgen: Bis zu 35.000 Euro mehr

Ziel ist eine langfristigere und deutlich renditeorientiertere Anlagestrategie, bei der das Kapital verstärkt in risikoreichere Anlageformen investiert werden kann. Welche Auswirkungen das über ein gesamtes Erwerbsleben haben kann, verdeutlicht ein Rechenbeispiel aus der Parlamentsdebatte: Beginnt eine Arbeitnehmerin im Alter von 20 Jahren zu arbeiten und lässt ihre Beiträge durchgehend bis zum Pensionsantritt veranlagen, könnten ihr bei einer angenommenen jährlichen Rendite von vier statt bisher zwei Prozent am Ende rund 35.000 Euro mehr zur Verfügung stehen. Treibende Kraft hinter diesem Zuwachs ist vor allem der Zinseszinseffekt, durch den erwirtschaftete Erträge über Jahrzehnte hinweg selbst wieder Gewinne abwerfen.

Verzicht auf Kapitalgarantie als Kehrseite

Die höheren Gewinnchancen sind allerdings mit einem entscheidenden Haken verbunden: Wer sich für die neue Vorsorge-Veranlagungsgemeinschaft entscheidet, verzichtet auf die bisher gesetzlich verankerte Kapitalgarantie. Während im bestehenden System der Abfertigung Neu zumindest der Erhalt der eingezahlten Bruttobeiträge abgesichert ist, tragen Beschäftigte im neuen Modell das volle Marktrisiko. Entwickeln sich die Finanzmärkte ungünstig, sind künftig auch finanzielle Verluste möglich.

Umstieg bleibt freiwillig

Für bestehende und künftige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer besteht kein Zwang zum Wechsel – die Wahl des neuen Modells bleibt vollkommen freiwillig. Experten weisen zudem darauf hin, dass es sich bei den in Aussicht gestellten 35.000 Euro um eine reine Modellrechnung handelt, die auf stabilen Renditeannahmen basiert und in der Praxis keineswegs garantiert ist.