Slalom der Frauen in Levi: Emma Aicher führt nach erstem Durchgang

Zwölf Jahre lang hieß die Siegerin in Levi entweder Mikaela Shiffrin oder Petra Vlhová - zuletzt gewann 2014 mit Tina Maze eine andere Läuferin. Wer wird 2026 das Rennen beim Slalom der Frauen machen?

In Levi findet am heutigen Samstag, dem 14. November 2026, der erste Slalom der Saison 2026/27 statt. Zwei schmerzhafte Ausfälle gibt’s allerdings im rot-weiß-roten Lager: Während Katharina Liensberger nach ihrem schweren Jänner-Sturz noch am Comeback arbeitet, fehlt Katharina Gallhuber nach einer Knie-Arthroskopie. In ihrer Abwesenheit führen Katharina Truppe, Katharina Huber und Franziska Gritsch das siebenköpfige Team an. Zudem wurden Natalie Falch, Lisa Hörhager, Leonie Raich und Valentina Rings-Wanner nominiert.

„Slalom-Königin“ Mikaela Shiffrin fehlt – große Chance für die Konkurrenz

Da Mikaela Shiffrin fehlt, ist das Rennen bei den Frauen völlig offen. Sie verzichtet heuer freiwillig, um sich ihre Kräfte in der Saison besser einzuteilen, heißt es. Die „Slalom-Känigin“ zu schlagen wäre zwar für die ein oder andere Athletin sicherlich ein Lebenstraum, doch bringt die Abstinenz der US-Amerikanerin auch unverhoffte Chancen. Immerhin hat sie seit 2020 fünf Slalom-Siege eingefahren, genauso wie die Slowakin Petra Vlhová .

Emma Aicher führt vor Lara Colturi

Starke Vorstellung beim ersten Durchgang in Levi: Emma Aicher schnappt sich im ersten Slalom-Durchgang die Führung vor Lara Colturi (+0,36) und Zrinka Ljutic (+0,88). Beste Österreicherinnen zur Halbzeit: Katharina Truppe (+1,05) und Katharina Huber (+1,13) auf den Plätzen fünf und sechs – im zweiten Durchgang um 13.00 Uhr ist also noch alles drin.

So haben sich die Österreicherinnen geschlagen

Auch Franziska Gritsch liefert eine starke Fahrt ab, vor allem im oberen Teil der Abfahrt. Kein Durchkommen allerdings für Leonie Raich: Kurz nach der ersten Zwischenzeit ist für sie das Rennen vorzeitig beendet.