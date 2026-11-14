Microsoft-Ausfall: Das war der Grund für die weltweite Störung

Nach den massiven Ausfällen bei Outlook, Teams und weiteren Microsoft-Diensten gibt es Entwarnung. Das Unternehmen meldet eine weitgehende Wiederherstellung der Systeme und erklärt erstmals genauer, was hinter der Störung steckte.

Nach der weltweiten Microsoft-Störung, die seit Donnerstagabend, dem 12. November, zahlreiche Nutzer, Unternehmen und Behörden beeinträchtigt hatte, hat sich die Lage inzwischen weitgehend normalisiert. Microsoft bestätigte, dass sich die betroffenen Dienste größtenteils erholt hätten und wieder stabil laufen würden. Gleichzeitig veröffentlichte der Technologiekonzern eine Erklärung zur Ursache des Ausfalls. Demnach war ein technisches Problem im Zusammenhang mit Änderungen an der Netzwerkinfrastruktur verantwortlich.

Microsoft erklärt Ursache der weltweiten Störung

Wie Microsoft mitteilte, entstand das Problem bereits im Zuge einer früheren Erweiterung der Netzwerkkapazitäten. Durch eine spätere Änderung am Netzwerk machte sich der Fehler schließlich bemerkbar und führte zu den weitreichenden Ausfällen. Der Konzern betont ausdrücklich, dass weder ein Cyberangriff noch künstliche Intelligenz oder KI-Agenten für die Störung verantwortlich gewesen seien.„Es handelte sich um ein technisches Problem, das weder mit Cyberangriffen noch mit KI oder KI-Agenten zusammenhing“, erklärte Microsoft in einer Stellungnahme. Das zugrunde liegende Problem sei inzwischen behoben worden.

Warum die Wiederherstellung so lange dauerte

Bereits während der Störung hatte Microsoft an der Wiederherstellung seiner Dienste gearbeitet. Allerdings dauerte es mehrere Stunden, bis sich die Situation spürbar verbesserte. Nun erklärt das Unternehmen auch den Grund dafür: Aufgrund der großen Nachfrage seien die betroffenen Dienste schrittweise wiederhergestellt worden. Nach jeder Maßnahme habe man überprüft, ob die Systeme stabil laufen. „Das dauerte zwar länger, trug aber dazu bei, eine stabile Wiederherstellung sicherzustellen“, so Microsoft. Einzelne Kunden und Regionen könnten laut der Stellungnahme noch von Einschränkungen betroffen sein. Die Arbeiten zur vollständigen Wiederherstellung würden deshalb fortgesetzt.

Microsoft entschuldigt sich bei Betroffenen

In seiner Erklärung entschuldigte sich der Konzern ausdrücklich bei Kunden und Geschäftspartnern. „Wir entschuldigen uns aufrichtig für die Beeinträchtigungen, die dieser Vorfall bei unseren Kunden und Partnern verursacht hat. Wir wissen, welches Vertrauen sie in unsere Dienste setzen, und nehmen diese Verantwortung äußerst ernst“, heißt es in der übersetzten Stellungnahme. Von der Störung waren unter anderem Outlook, Microsoft Teams und weitere Anwendungen aus dem Microsoft-365-Angebot betroffen. Auch Behörden und öffentliche Einrichtungen hatten zeitweise mit erheblichen Einschränkungen zu kämpfen.

We are deeply sorry for the disruption this incident has caused our customers and partners. We know the trust they place in our services and take that responsibility extremely seriously. We are seeing broad recovery and stability across our services. This was a technical issue not related to cyber or AI / agents. The incident was introduced by an issue during an earlier network capacity upgrade that surfaced following a recent network change. We have addressed the underlying issue and continue to restore service to remaining customers and regions. Given the scale of demand, we restored services gradually, validating stability at each stage. While this took longer, it helped ensure a stable restoration. We will provide a full post-incident report once our review is complete. — Microsoft (@Microsoft) November 13, 2026

Ausführlicher Bericht soll folgen

Obwohl Microsoft die technische Ursache nach eigenen Angaben bereits behoben hat, ist die Aufarbeitung noch nicht abgeschlossen. Das Unternehmen kündigte an, nach Abschluss seiner internen Untersuchung einen ausführlichen Bericht über den Vorfall zu veröffentlichen. Darin sollen die Hintergründe des Ausfalls und die Ergebnisse der Analyse näher erläutert werden. Wann dieser Bericht erscheint, ist derzeit noch nicht bekannt.