Gegen Extremismus: Neues Programm für junge Menschen startet in Österreich

Der Verfassungsschutz startet ein neues Programm gegen Extremismus. Junge Erwachsene zwischen 17 und 25 Jahren sollen lernen, Radikalisierung, Fake News und gefährliche Inhalte im Internet besser zu erkennen.

Der österreichische Verfassungsschutz will verstärkt gegen die Radikalisierung junger Menschen vorgehen. Dafür haben die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) und die Landesämter Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE) das Präventionsprogramm „RE#think“ entwickelt. Das Angebot richtet sich an junge Erwachsene zwischen 17 und 25 Jahren und soll vor allem in Berufsschulen sowie in Einrichtungen der offenen Jugendarbeit eingesetzt werden.

Fake News und Extremismus im Internet erkennen

Ein wichtiger Schwerpunkt des Programms liegt auf dem Umgang mit digitalen Medien. Junge Menschen sollen lernen, extremistische Inhalte im Internet zu erkennen und Informationen kritisch zu hinterfragen. Dabei geht es auch um Fake News, künstliche Intelligenz (KI) und die Frage, wie Radikalisierung entstehen kann. Weitere Themen sind Demokratie, Menschenrechte und Sicherheit. Ziel ist es laut DSN, junge Erwachsene frühzeitig für mögliche Gefahren zu sensibilisieren und ihre Medienkompetenz zu stärken.

Workshops für Jugendliche und Betreuungspersonal

Das Programm besteht aus drei Teilen. Zunächst werden Lehrkräfte an Berufsschulen sowie Mitarbeiter der offenen Jugendarbeit geschult. Sie sollen unter anderem lernen, mögliche Anzeichen einer Radikalisierung besser zu erkennen. Die beiden weiteren Module richten sich direkt an die jungen Erwachsenen. In gemeinsamen Gesprächen und Workshops werden extremistische Ideologien, rechtliche Fragen und der verantwortungsvolle Umgang mit Informationen behandelt. Auch Anlaufstellen für Betroffene und Angehörige werden vorgestellt.

Aufklärung statt Kontrolle

Wie der Verfassungsschutz betont, steht bei „RE#think“ nicht die Überwachung junger Menschen im Vordergrund. Stattdessen setzt das Programm auf Gespräche, Bildung und die Stärkung des kritischen Denkens. Mit der Workshopreihe „RE#work“ gibt es bereits seit mehreren Jahren ein ähnliches Angebot für 13- bis 17-Jährige. Das neue Programm erweitert die Präventionsarbeit nun auf die Altersgruppe der 17- bis 25-Jährigen.Weitere Informationen zu „RE#think“ gibt es auf der Website der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst.