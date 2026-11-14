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/ ©ORF
auf dem bild von 5min.at sieht man emma aicher.
Der Damen-Slalom in Levi ist geschlagen.
Levi
14/11/2026
Ski-Weltcup

Endstand vom Damen-Slalom in Levi: Sieg geht nach Deutschland!

Beim Damen-Slalom in Levi wurden am 14. November 2026 die Karten neu gemischt: "Slalom-Königin" Mikaela Shiffrin fiel aus. Die ÖSV Damen erwarteten sich gute Chancen. Wir haben die Ergebnisse für euch.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(250 Wörter)
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Die Siegerinnen des Damen-Slaloms in Levi hießen seit 2020 ausschließlich Mikaela Shiffrin oder Petra Vlhová. 2026 fällt eine dieser Größen freiwillig aus. In Abwesenheit der noch nicht ganz fitten Shiffrin hat am heutigen Samstag die deutsche Emma Aicher beim Saisonauftakt in Finnland das Kommando übernommen. Die ÖSV-Damen Katharina Truppe und Katharina Huber lauerten auf Platz 5 und 5 auf’s Stockerl.

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Den Gesamtsieg nach dem zweiten Durchgang sichert sich Emma Aicher! Katharina Truppe auf Platz 3

Halbzeitführung für Emma Aicher: Sie verweist Lara Colturi (Albanien/+0,36 Sek.) und die Kroatin Zrinka Ljutic (+0,88) auf die Plätze zwei und drei. Aus österreichischer Sicht liegen Katharina Truppe (+1,05) als Fünfte und Katharina Huber (+1,13) als Sechste ebenfalls gut im Rennen. Um 13.00 startete dann der alles entscheidende zweite Durchgang und jetzt steht es fest: Die Führung sicherte sich auch nach dem zweiten Durchgang die deutsche Emma Aicher! Doch auch Österreich steht am Sieger-Stockerl: Katharina Truppe schafft es auf den dritten Platz. Ebenfalls eine tolle Leistung brachte Katharina Huber, sie landete auf Platz 9.

Das sind die Top 15:

  1. Emma Aicher, Deutschland
  2. Lara Colturi, Albanien
  3. Katharina Truppe, Österreich
  4. Zrinka Ljutic, Kroatien
  5. Anna Swenn-Larsson, Schweden
  6. Marion Chevrier, Frankreich
  7. Marie Lamure, Frankreich
  8. Madisson Hofmann, Australien
  9. Katharina Huber, Österreich
  10. Wendy Holdener, Schweiz
  11. Camille Rast, Schweiz
  12. Dzenifera Germane, Tschechien
  13. Sarah Hector, Schweden
  14. Aline Höpli, Schweiz
  15. Dj Hurt, USA

So schlugen sich die Österreicherinnen

Fast sah es nach einem Sieg für Katharina Truppe aus – nur Emma Aicher und Lara Colturi konnten die Kärntnerin noch toppen. Auch Franziska Gritsch liefert eine starke Fahrt ab, vor allem im oberen Teil der Abfahrt. Drei ÖSV-Läuferinnen verpassten hingegen das Finale: Natalie Falch (+3,13) fehlten gut vier Zehntel auf Rang 30, Lisa Hörhager (+4,70) bereits über eine Sekunde. Leonie Raich schied im oberen Streckenteil aus.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.11.2026 um 14:11 Uhr aktualisiert
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