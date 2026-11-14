Weihnachtsgeld 2026 kommt auf Millionen Konten: Was du jetzt wissen musst

Meist im November oder Dezember mit dem letzten Lohn vor Weihnachten bekommen die meisten in Österreich auch das Weihnachtsgeld überwiesen. Wie viel das ist und wer nicht die volle Höhe bekommt, erfahrt ihr hier bei uns.

Wie jedes Jahr um diese Zeit werden auch dieses Jahr die Fragen rund um das Weihnachtsgeld – die zweite Sonderzahlung des Jahres – laut. Österreicher, die erst im Laufe des Jahres bei ihrer Firma zu arbeiten begonnen haben, fragen sich etwa, wie viel vom Weihnachtsgeld sie bekommen. Wir versuchen hier, die meisten und wichtigsten Fragen zu klären und zeigen auch, wie hoch das Weihnachtsgeld in den meisten Fällen ist – in Form einer Tabelle.

„Praktisch alle Arbeitnehmer:innen“ bekommen Weihnachtsgeld

Nachdem Österreichs Pensionisten bereits mit der Oktober-Auszahlung ihre doppelte Pension bekommen haben, sind nun auch die meisten Angestellten und Arbeiter hierzulande dran. Das Weihnachtsgeld wird dabei schon seit Jahrzehnten meist im November oder Dezember ausgezahlt und zählt zum finanziellen Fixpunkt im Jahr der allermeisten Haushalte. Laut Gewerkschaftsbund bekommen „praktisch alle Arbeitnehmer:innen in Österreich“ die zweite Sonderzahlung. Denn: In den Kollektivverträgen sind üblicherweise Sonderzahlungen geregelt und für 98 Prozent der Arbeitnehmer gilt ein solcher. Aber: „Regelt weder dein Kollektivvertrag noch dein Arbeitsvertrag einen Anspruch auf Weihnachtsgeld, besteht grundsätzlich auch kein Anspruch darauf.“ Keinen allgemeinen Anspruch haben etwa freie Dienstnehmer, sofern man nicht unter einen Kollektivvertrag fällt – oder das im Arbeitsvertrag festgehalten ist. Ebenfalls kein Weihnachtsgeld bekommen Menschen in Karenz oder Arbeitslose.

Warum nicht jeder das volle Weihnachtsgeld bekommt

Weihnachtsgeld bekommen übrigens auch geringfügig Beschäftigte oder Menschen die in Teilzeit arbeiten – sofern das eben im Kollektiv- oder Arbeitsvertrag so festgehalten ist. Selbes gilt für Lehrlinge. Zu beachten ist aber, dass man nur dann Anspruch auf die volle Höhe hat, wenn man bereits das gesamte Jahr im Unternehmen angestellt war. Ansonsten bekommt man es – je nach Dauer der Anstellung – aliquot ausbezahlt. Dazu hat sich kürzlich auch ein 5 Minuten-Leser bei der Redaktion gemeldet und sich gefragt, wie es sein kann, dass er nicht die volle Höhe des Weihnachtsgeldes ausbezahlt bekommen hat. Der Gewerkschaftsbund dazu: „Hast du nicht das ganze Jahr gearbeitet, weil du beispielsweise erst während des Jahres begonnen hast oder dein Arbeitsverhältnis beendet wurde, bekommst du in der Regel einen anteiligen Betrag. Wie hoch dieser genau ist, richtet sich nach den für dich geltenden Regeln.“

Wann ist das Weihnachtsgeld für gewöhnlich am Konto?

Übrigens müssen nicht zwingend alle Arbeitnehmer, die Anspruch darauf haben, jetzt dann das Weihnachtsgeld in voller Höhe aufs Konto bekommen. In so manchem Vertrag ist etwa auch festgeschrieben, dass es in Teilbeträgen – etwa vier Mal im Jahr – ausbezahlt wird. Für gewöhnlich landet die Sonderzahlung aber Ende November oder Anfang Dezember – gemeinsam mit dem November-Gehalt – am Konto. Dabei ist zu beachten

Tabelle zeigt, wie viel Geld jetzt kommen wird

Angenommen, man bekommt das gesamte Weihnachtsgeld und Boni und Co. werden hier nicht eingerechnet, wie hoch ist dieses dann? Die folgende Tabelle zeigt dabei das jeweilige Brutto- und Netto-Gehalt und die dazugehörige Netto-Auszahlung der vollen Sonderzahlung. Für Gehälter bis zu etwa 3.000 Euro brutto kann man das Weihnachtsgehalt einfach als doppelte Auszahlung sehen – die Netto-Auszahlung ist dabei in etwa so hoch wie die „Normale“. Danach geht es mit dem Weihnachtsgeld aber steil bergauf, da die Sonderzahlungen prinzipiell steuerlich begünstigt sind. Bei 4.000 Euro brutto liegt dieses etwa schon fast 400 Euro über der monatlichen Auszahlung, bei 5.000 Euro brutto sind es überhaupt schon fast 700 Euro. Wenn ihr es euch noch genauer ausrechnen lassen wollt, könnt ihr das online beim Brutto-Netto-Rechner der Arbeiterkammer (AK) hier machen.

Brutto-Gehalt Netto-Gehalt Netto-Weihnachtsgeld 500 Euro 500 Euro 500 Euro 750 Euro 636,60 Euro 644,10 Euro 1.000 Euro 848,80 Euro 858,80 Euro 1.250 Euro 1.061 Euro 1.073,50 Euro 1.500 Euro 1.273,20 Euro 1.210,91 Euro 1.750 Euro 1.457,50 Euro 1.412,72 Euro 2.000 Euro 1.627,26 Euro 1,614,55 Euro 2.250 Euro 1.774,66 Euro 1.795,21 Euro 2.500 Euro 1.903,95 Euro 1.971,18 Euro 2.750 Euro 2.030,70 Euro 2.143,73 Euro 3.000 Euro 2.174,08 Euro 2.338,62 Euro 3.250 Euro 2.317,45 Euro 2.533,50 Euro 3.500 Euro 2.460,83 Euro 2.728,39 Euro 3.750 Euro 2.601,89 Euro 2.923,28 Euro 4.000 Euro 2.724,79 Euro 3.118,17 Euro 4.250 Euro 2.847,68 Euro 3.313,05 Euro 4.500 Euro 2.970,58 Euro 3.507,94 Euro 4.750 Euro 3.093,47 Euro 3.702,82 Euro 5.000 Euro 3.216,37 Euro 3.897,71 Euro 5.500 Euro 3.462,16 Euro 4.287,48 Euro 6.000 Euro 3.707,95 Euro 4.677,25 Euro

Wie viel Gehalt bekommst du im Monat netto? Weniger als 1.000 Euro Zwischen 1.000 und 1.500 Euro Zwischen 1.500 und 2.000 Euro Zwischen 2.000 und 2.500 Euro Zwischen 2.500 und 3.000 Euro Mehr als 3.000 Euro Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

e-Card-Gebühr macht November-Auszahlung etwas geringer

Aber Achtung: Die gesamte Summe wird Netto so nicht am Konto landen. Dieses Jahr muss man nämlich mit einem Minus von 26,85 Euro rechnen. Der Grund liegt in der e-Card-Gebühr, die Jahr für Jahr Mitte November fällig ist und dann vom November-Lohn automatisch einbehalten wird. Alles dazu etwa hier: 26,85 Euro: Millionen Österreichern wird Gebühr im November abgezogen.