Irrtum um neue Gebühr für Österreichs Pensionisten: „Nicht monatlich“

Mit 15. November 2026 ist die e-Card-Gebühr in Österreich fällig, erstmals werden auch viele Pensionisten zur Kasse gebeten. „Laut internen Schätzungen“, wie der Dachverband der Sozialversicherungen gegenüber 5 Minuten erklärt, würde das rund 1,5 Millionen Pensionisten betreffen, denen die 26,85 Euro am 1. Dezember automatisch von der November-Auszahlung abgezogen werden.

Behauptungen über monatliche e-Card-Gebühr

In sozialen Netzwerken und Leserbriefen ranken sich die Mythen bezüglich der Häufigkeit, in der die Gebühr bezahlt werden muss. Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosec stellt nun klar, dass entgegen dieser Behauptungen die e-Card-Gebühr „nicht monatlich“ fällig sei. Und weiter: „Sie gilt für das Kalenderjahr 2027 und wird einmalig von der November-Pension 2026 abgezogen, die am 1. Dezember ausbezahlt wird. Zudem sind Menschen mit Ausgleichszulage ausgenommen.“ Wer die neue Gebühr sonst noch nicht bezahlen muss, könnt ihr hier nachlesen: 26,85 Euro: Diese Pensionisten müssen neue Gebühr nicht zahlen.

©Ben Leitner Wie Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosec klarstellt, ist die e-Card-Gebühr für Pensionisten nicht monatlich sondern nur einmal im Jahr fällig.

„Gesetzgebung liegt nicht in unserer Hand“

Nichtsdestotrotz übt die Seniorenbund-Präsidentin Kritik an der Gebühr, die ab sofort auch von Österreichs Ältesten bezahlt werden muss: „Ich habe mich von Anfang an gegen diese zusätzliche finanzielle Belastung für ältere Menschen ausgesprochen. Gerade angesichts der ohnehin steigenden Lebenshaltungskosten ist jede zusätzliche Belastung für Pensionistinnen und Pensionisten inakzeptabel.“ Ihre Position habe sie auch gegenüber Finanzminister Markus Marterbauer und Sozialministerin Korinna Schumann deponiert: „Der Seniorenbund ist aber kein Gesetzgeber. Wir können unsere Forderungen mit Nachdruck vertreten und unsere Argumente einbringen. Die Gesetzgebung liegt nicht in unserer Hand“, stellt Korosec klar. Abschließend verspricht sie aber, weiterhin gegen die e-Card-Gebühr für Pensionisten zu kämpfen.