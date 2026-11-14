Sonnenschein am Sonntag nur von Nebel teils gestört

Bei Temperaturen von bis zu 14 Grad wird es am Sonntag in Österreich größtenteils sonnig bleiben. Lediglich der Nebel könnte in den Niederungen dem sonnigen Wetter einen Strich durch die Rechnung machen.

Am Sonntag, 15. November 2026, wird es in Österreich in den Niederungen ein paar Nebel- und Hochnebelfelder geben, die sich allerdings oft auflösen werden. Die GeoSphere Austria

weiß in ihrer Prognose außerdem: „Abseits der Nebelregionen scheint öfters die Sonne, aber auch hier ziehen wiederholt hohe Wolken durch und schirmen den Sonnenschein zeitweise ab.“ Der meist schwache Wind aus Ost bis Süd kann vor allem im Nordosten anfangs mäßig bis lebhaft auffrischen. Die Experten prognostizieren für den Nachmittag Spitzenwerte von vier bis 14 Grad – je nach Sonnenschein.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.11.2026 um 21:26 Uhr aktualisiert