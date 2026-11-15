E-Card-Gebühr fällig: Millionen Österreicher betroffen – was jetzt passiert

Heute ist es also wieder einmal so weit: Die e-Card-Gebühr in Österreich ist fällig, dieses Jahr macht sie 26,85 Euro aus. Ebenfalls neu dieses Jahr: Erstmals müssen auch Pensionisten das Geld bezahlen. Alles dazu könnt ihr auch hier nachlesen: Neue Gebühr für 1,5 Millionen Pensionisten: Am 1. Dezember kommt weniger Geld. Insgesamt sind laut internen Schätzungen nicht weniger als 5,2 Millionen Menschen hierzulande davon betroffen, berichtet der Dachverband der Sozialversicherungsträger gegenüber 5 Minuten.

E-Card-Gebühr: Was Österreicher jetzt machen müssen

Was aber müssen die betroffenen Österreicher jetzt machen? Immerhin ist die Gebühr ja genau am 15. November fällig. Kurz und knapp: gar nichts. Das Geld wird den Pensionisten von der November-Pension abgezogen. Heißt konkret: Am 1. Dezember kommen 26,85 Euro weniger als sonst aufs Konto. Auch bei Arbeitnehmern ist der Arbeitgeber dafür zuständig, die e-Card-Gebühr zu begleichen. Das Geld wird dann ebenfalls beim November-Lohn abgezogen, also auch hier kommen 26,85 Euro weniger als üblich. Bei Arbeitnehmern wird das größtenteils aber weniger auffallen, beziehen viele doch mit dem November-Gehalt das Weihnachtsgeld. Alles was es dazu zu wissen gibt, erfahrt ihr hier: Weihnachtsgeld 2026 kommt auf Millionen Konten: Was du jetzt wissen musst. Pensionisten haben ihre doppelte Auszahlung bereits Ende Oktober bekommen.

Diese Österreicher können sich zu viel bezahlte Gebühr zurückholen

Aktiv werden sollten spätestens mit Eintreffen des Lohnzettels aber dennoch einige tausend Österreicher. Bei ihnen wird die Gebühr nämlich doppelt abgezogen. Grund dafür ist, dass sie mehr als ein Dienstverhältnis haben, für das die 26,85 Euro eingehoben werden. Öfter als einmal muss das aber niemand bezahlen, weshalb man sich das zu viel bezahlte Geld ganz einfach zurückholen kann. Mehr dazu hier: Tausende zahlen e-Card-Gebühr doppelt: So bekommst du dein Geld zurück.

Was ist die e-Card-Gebühr?

Bei der e-Card-Gebühr bzw. dem „Serviceentgelt für die e-Card“ handelt es sich um eine jährlich wiederkehrende Zahlung, die die davor bestehende Krankenscheingebühr abgelöst hat. Sie wurde erstmals mit 15. November 2025 eingehoben und hat damals noch zehn Euro gekostet. Seither wurde sie nach der so genannten Aufwertungszahl jährlich etwas erhöht. Überdurchschnittlich stark und damit deutlich über der Inflation wurde sie im Vorjahr angehoben – auf 25 Euro. Dieses Jahr war wieder die Aufwertungszahl maßgeblich für die Erhöhung. Beim Serviceentgelt selbst handelt es sich um einen pauschalierten Selbstbehalt für die Leistungen der Krankenversicherung. Die Einnahmen fließen demnach auch zur Gänze in ebenjene Leistungen.