Personaloffensive bei der Polizei: Über 600 Neueinsteiger starten im Dezember

Die Bundespolizei stockt ihr Personal weiter auf: Im Dezember beginnen mehr als 600 neue Polizeischülerinnen und -schüler ihre Grundausbildung, über 250 davon allein in Wien.

Die Personaloffensive bei der Österreichischen Polizei schreitet weiter voran. Aktuell befinden sich rund 2.240 Polizeischülerinnen und Polizeischüler in der Grundausbildung. Allein im Jahr 2026 haben über 1.500 Angehende ihre Ausbildung begonnen oder werden sie bis Jahresende noch antreten. Für Dezember sind österreichweit mehr als 600 Neuaufnahmen fixiert.

250 Kräfte allein für Wien

Ein deutlicher Schwerpunkt liegt dabei auf der Bundeshauptstadt, wo rund 250 neue Kräfte starten. Hinzu kommen weitere 25 Aufnahmen für eine neue Ausbildungsklasse der Wiener Objektschutzpolizei. Diese sechsmonatige Spezialausbildung soll künftig dabei helfen, personelle Ressourcen im Bereich des Objektschutzes gezielter und effizienter einzusetzen.

Geplante Neuaufnahmen in den Bundesländern: Wien (inkl. 25 Objektschutzpolizei) 275 Niederösterreich 100 Oberösterreich 100 Tirol 50 Burgenland 25 Kärnten 25 Salzburg 25 Steiermark 25

Auch für 2027 bleibt der Kurs auf Wachstum

Laut Innenministerium sind im kommenden Jahr 2.000 Neuaufnahmen in ganz Österreich vorgesehen – der zweithöchste Wert in der Geschichte der Exekutive. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) betonte, dass man neben dem Personalaufbau auch weiterhin in die Infrastruktur investiere, etwa durch die Renovierung von Dienststellen sowie die Anschaffung moderner Fahrzeuge und neuer Schutzausrüstung.

Erstmals zwei Lehrgänge für „Wien auf Zeit“

Während es in den Bundesländern laufend mehr geeignete Bewerberinnen und Bewerber als Ausbildungsplätze gibt, herrscht in Wien nach wie vor ein höherer Personalbedarf. Um dieses Ungleichgewicht auszugleichen, kommt das Modell „Wien auf Zeit“ zum Einsatz, für das im Dezember erstmals zwei Lehrgänge mit rund 50 Teilnehmenden starten.

Konzept bietet Bewerbern aus den Bundesländern einen klaren Anreiz

Sie absolvieren ihre zweijährige Ausbildung und leisten anschließend drei Jahre Außendienst in der Bundeshauptstadt. Im Gegenzug erhalten sie die vertragliche Zusicherung, nach diesen fünf Jahren in ihr Heimatbundesland zurückkehren zu können. Gleichzeitig profitieren auch bereits länger in Wien tätige Polizistinnen und Polizisten mit Versetzungswunsch: Pro Jahr werden mindestens zehn Prozent der zusätzlich über dieses Modell für Wien gewonnenen Kräfte entsprechend den bestehenden Wartelisten in ihre Heimatbundesländer rückversetzt. Dadurch wird der Personalstand in Wien kurzfristig gestärkt, während die Bundesländer nach fünf Jahren erfahrene und praxiserprobte Beamtinnen und Beamte erhalten.