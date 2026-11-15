Endstand vom Levi-Slalom der Herren: Sieg geht nach Brasilien!

Gestern zeigten bereits die schnellsten Skifahrerinnen der Welt im finnischen Levi ihr Können zwischen den Stangen - heute zogen die Herren im Slalom nach. Wir haben die Ergebnisse für euch.

Nachdem gestern bereits die Frauen im Slalom von Levi vorgelegt haben, gehört die Piste am heutigen Sonntag den Herren. Zum Saisonauftakt in Levi schickt der ÖSV acht Athleten ins Rennen. Nach dem ersten Slalom-Durchgang am 15. November 2026 lag Läufer Joshua Sturm auf einem starken dritten Platz (+0,84 Sekunden). An der Spitze setzte sich erneut der norwegisch-brasilianische Profi Lucas Pinheiro Braathen mit einer Bestzeit klar vom Rest des Feldes ab. Er führte vor dem Franzosen Clément Noël (+0,65).

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Den Gesamtsieg sichert sich nach dem zweiten Durchgang ebenfalls Lucas Pinheiro Braathen!

Vor zwei Wochen fiel der offizielle Startschuss zur Weltcup-Saison 2026/27. Zum Auftakt in Sölden triumphierte der Brasilianer Lucas Pinheiro Braathen im Riesenslalom und übernahm damit vorerst die Gesamtführung vor Loïc Meillard und Marco Odermatt. Braathen fuhr auch heute im ersten Durchgang einen beeindruckenden Lauf, mit einem sehr deutlichen Vorsprung auf Clément Noël. Mit der hohen Startnummer 27 stürmte Joshua Sturm im ersten Slalom-Durchgang von Levi überraschend auf den dritten Zwischenrang. Mit viel Spannung wurde um 13.00 Uhr dann der alles entscheidende zweite Durchgang erwartet – den sicherte sich am Sonntag letztendlich ebenfalls der Brasilianer Lucas Pinheiro Braathen.

So haben sich die Österreicher geschlagen

Knappes Aus gleich zu Beginn für drei Österreicher: Adrian Pertl, Dominik Raschner und Weltcup-Debütant Oscar Heine verpassten die Top 30. Während Michael Matt beim ersten Durchgang schon im oberen Flachteil deutlich Zeit verlor, hatten auch Fabio Gstrein und Johannes Strolz noch Steigerungspotenzial. Bitteres Aus im zweiten Durchgang unter anderem für Simon Rueland: Der ÖSV-Läufer fädelt noch vor dem Steilhang ein und bleibt damit ohne Weltcup-Punkte. Der 25-jährige Tiroler Joshua Sturm nutzte die guten Pistenbedingungen perfekt aus. Er kommt nach einer glänzenden Ausgangssituation mit einem Sturz zu Fall. Ein bitterer Tag für die Österreicher.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.11.2026 um 13:53 Uhr aktualisiert