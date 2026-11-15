Debatte um neue Gebühr für 1,5 Millionen Pensionisten: „Ich bereue es…“

Am 1. Dezember 2026 werden schätzungsweise 1,5 Millionen Pensionisten 26,85 Euro von der Pension abgezogen. Erstmals müssen auch sie die e-Card-Gebühr zahlen. Was die 5-Minuten-Leser davon halten.

Bereits mit 15. November 2026 wird die e-Card-Gebühr für Millionen Österreicher fällig. Der Dachverband der Sozialversicherungsträger rechnet „laut internen Schätzungen“ gegenüber 5 Minuten mit insgesamt 5,2 Millionen Betroffenen dieses Jahr, die die Gebühr entrichten müssen. 1,5 Millionen davon dürften wohl Pensionisten sein – auch wenn aktuell noch unklar ist, wie viele es tatsächlich genau treffen wird, heißt es etwa seitens der PVA auf Nachfrage. Alles dazu hier: 26,85 Euro: Millionen Österreichern wird Gebühr im November abgezogen.

Diese Pensionisten ersparen sich die 26,85 Euro

Pensionisten werden dabei erstmals bei der e-Card-Gebühr zur Kasse gebeten. Das wurde im Vorjahr so beschlossen. Zahlreiche Pensionisten – darunter etwa Ausgleichszulagen-Bezieher – müssen die neue Gebühr allerdings nicht zahlen. Wer noch unter jene Gruppe fällt, die sich die 26,85 Euro erspart, könnt ihr hier nachlesen: 26,85 Euro: Diese Pensionisten müssen neue Gebühr nicht zahlen. Übrigens: Die e-Card-Gebühr wird entgegen mancher Behauptungen in sozialen Medien und Leserbriefen nicht monatlich sondern nur einmal im Jahr abgezogen. Dieses Thema hat kürzlich Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosec aufgegriffen: Irrtum um neue Gebühr für Österreichs Pensionisten: „Nicht monatlich“.

„Ich zahle mit meinen Steuern eh schon teils die Pensionen“

Innerhalb der 5-Minuten-Leserschaft haben sich unter den zugehörigen Facebook-Postings jedenfalls regelrechte Debatten entwickelt. So meint ein Mann etwa: „27 Euro sind auch was. Und bei dem Betrag bleibt es ja nicht. Es wird alljährlich angepasst und erhöht.“ Eine Frau fragt sich, warum sie 40 Jahre lang und mehr arbeiten gegen ist, nur damit am Ende des Monats nichts mehr übrig bleibt: „Ich bereue es schon.“ Als Antwort darauf wird sie allerdings von einem weiteren Leser gefragt: „Warum sollen Berufstätige dafür zahlen und Pensionisten, die unser Gesundheitssystem mehr belasten, nicht?“ Ein weiterer Mann stellt eine ähnliche Frage und meint außerdem: „Ich zahle mit meinen Steuern eh schon teils die Pensionen.“

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„Also wegen 2,25 Euro im Monat reg ich mich nicht auf“

Gleich zwei Leser meinen, dass man ein bisschen mehr als zwei Euro im Monat „wohl hoffentlich noch verkraften wird können“. Bei einer Frau klingt das eben ähnlich: „Also wegen 2,25 Euro im Monat reg ich mich nicht auf.“ In einer Antwort geht es einer 5 Minuten-Leserin aber „ums Prinzip“. Ein Mann schreibt als Antwort, dass die Pensionen derzeit auch unter der Inflation angepasst werden: „Das ist verwerflich und rücksichtslos gegenüber Menschen, die in Österreich ein Leben lang gearbeitet und eingezahlt haben.“ Tatsächlich werden alle Pensionen auch 2027 unter der zugrundeliegenden Inflation erhöht: Pensionserhöhung 2027: Hunderte Euro mehr – Tabelle zeigt, was dich erwartet. Die Eingangs-Posterin kontert diese Aussage aber damit, dass die Pensionen davor jahrelang auch teils über der Inflation erhöht worden seien.

„Warum soll ich da nicht mein Scherflein beitragen?“

Schließlich meldet sich auch noch eine Pensionistin zu Wort, die nun eben selbst betroffen ist: „Regt’s euch nicht auf. Bin selbst Pensionistin und hatte/habe dieses Jahr viele Arzttermine. Warum soll ich da nicht mein Scherflein beitragen?“ Ähnlich sieht das ein Mann: „Völlig richtig. Berufstätige zahlen seit Jahren. Warum nicht auch Pensionisten, deren Pension oft höher ist als das, was junge Menschen verdienen?“