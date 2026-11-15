Führerschein-Pflichttausch in Österreich: „Soll gefälligst gratis sein“

Mehrere Millionen Österreicher haben noch einen rosa Führerschein zu Hause, dieser muss aber bis 2033 getauscht werden. Die Aufregung in der 5-Minuten-Community ist groß. Bezahlen muss man den Tausch nämlich selbst.

Es ist zwar noch einige Jahre hin, dennoch laufen die rosa Papierführerscheine, die noch bei Millionen Haushalten in Österreich herumliegen, Mitte Jänner 2033 ab. Der Grund dafür ist, dass die Führerscheine EU-weit einheitlich werden sollen – und das ist mit den Papierführerscheinen eben nicht gegeben. Und übrigens: Betroffen sind auch Scheckkarten-Scheine, die vor dem 19. Jänner 2013 ausgestellt worden sind. Erst danach wurden die Kartenelemente und Sicherheitsmerkmale vereinheitlicht worden.

©5 Minuten Der rosa Papierführerschein ohne Ablaufdatum verliert Mitte Jänner 2033 seine Gültigkeit.

Warum man sich mit dem Führerschein-Tausch nicht zu viel Zeit lassen sollte

Für den Umtausch hat man immerhin aber noch einiges an Zeit. Erst mit 19. Jänner 2033 ist der neue Scheckkarten-Schein Pflicht. Allzu lange sollte man sich aber eventuell nicht Zeit lassen. Einerseits dürfte der Andrang dann Richtung Fristende immer größer werden – sind doch geschätzt 2,5 Millionen Papierführerscheine noch im Umlauf. Andererseits werden sich wohl auch die Kosten in den kommenden Jahren noch erhöhen. Derzeit kostet der Scheckkarten-Schein 73 Euro (für eine Duplikatausstellung). Diese muss man auch gänzlich selbst tragen. Alles zum Thema könnt ihr auch hier nachlesen: Millionen Österreicher müssen bis 2033 ihren Führerschein tauschen.

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„Und wer bezahlt die Neuen?“

Die Tatsache, dass der Umtausch aus eigener Tasche bezahlt werden muss und dass die Papierscheine eigentlich kein Ablaufdatum haben, nun aber mit 19. Jänner 2033 doch ablaufen, sorgt für große Aufregung bei den 5-Minuten-Lesern. So meint eine Frau etwa: „Und wer bezahlt die Neuen? Es ist ja nicht unser Problem, wenn die Behörden einen ‚administrativen Umtausch‘ wollen.“ Ins selbe Horn bläst auch eine weitere Leserin: „Wenn sie wollen, dass wir den (Papierführerschein, Anm.) erneuern bzw. umtauschen, dann soll das gefälligst auch gratis sein.“ Und weiter: „Auch die Passfotos, die dazu gebraucht werden, sind nicht gerade billig. Und das ganze dann in 15 Jahren wieder… echt nicht normal.“

„Rosa Schein wird erst bei meinem Tod ungültig“

Andere Leser berufen sich darauf, dass auf dem aktuellen Schein kein Ablaufdatum steht: „Ich tausche den sicher nicht ein. Bei meinem rosa Schein steht kein Enddatum, das heißt, dass dieser erst bei meinem Tod ungültig wird.“ Und ein Mann dazu: „Ist gültig und wird daher nicht getauscht.“ Oder: „Der Papierführerschein ist unbegrenzt gültig – fertig diskutiert.“ Ein weiterer 5-Minuten-Leser empfindet es als „Witz“ und stellt die sarkastische Frage, ob irgendwann auch die Geburtsurkunde oder die Staatsbürgerschaft die Gültigkeit verlieren würden.

„Einfach tauschen und fertig…“

Schließlich finden sich aber auch noch ein paar ruhigere Stimmen unter der ganzen Kritik. Eine Frau übt sich in Anlehnung auf die Frist bis Mitte Jänner 2033 in Geduld: „Ist ja noch ein bisschen Zeit. Nur kein Stress.“ Eine weitere Frau kann die Aufregung nicht verstehen: „Hauptsache gebrüllt. Einfach tauschen und fertig. Wir Kraftfahrer dürfen alle fünf Jahre den Führerschein tauschen.“