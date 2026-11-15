Schneefallgrenze sinkt am Montag wieder: Was Österreicher erwartet

Vor allem entlang der Alpennordseite und im Norden Österreichs allgemein werden am Montag, 16. November 2026, teils Regenschauer niedergehen. Die Schneefallgrenze sinkt dabei auf 1.200 bis 1.500 Meter Seehöhe.

Teilweise könnte es auch am Montag wieder etwas schneien - das aber vor allem in Mittelgebirgslagen und aufwärts.

Teilweise könnte es auch am Montag wieder etwas schneien - das aber vor allem in Mittelgebirgslagen und aufwärts.

Wie die Meteorologen der GeoSphere Austria für den Wochenstart prognostizieren, werden vor allem entlang der Alpennordseite und im Norden des Landes „einige Wolken durchziehen“. Und: „Die Sonne scheint nur zwischendurch, es gehen auch ein paar Regenschauer nieder. Die Schneefallgrenze sinkt auf 1.200 bis 1.500 Meter Seehöhe.“

Temperaturen bei maximal fünf bis 13 Grad

Überall sonst wird es dafür meist trocken bleiben, Wolkenfelder sind aber in ganz Österreich möglich und lösen den Nebel über den Niederungen ab. Der Wind frischt vor allem im nördlichen Alpenvorland mäßig bis lebhaft auf, ansonsten bleibt es hierzulande eher schwach windig. In der Früh erwarten uns Tiefsttemperaturen von minus vier bis plus fünf Grad, die Höchstwerte steigen je nach Wind auf fünf bis 13 Grad an.