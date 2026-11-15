Skip to content
Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

/ ©5 Minuten
Ein BIld auf 5min.at zeigt eine verschneite Winterlandschaft in Bad Bleiberg.
Teilweise könnte es auch am Montag wieder etwas schneien - das aber vor allem in Mittelgebirgslagen und aufwärts.
Österreich
15/11/2026
Vorhersage

Schneefallgrenze sinkt am Montag wieder: Was Österreicher erwartet

Vor allem entlang der Alpennordseite und im Norden Österreichs allgemein werden am Montag, 16. November 2026, teils Regenschauer niedergehen. Die Schneefallgrenze sinkt dabei auf 1.200 bis 1.500 Meter Seehöhe.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(136 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Wie die Meteorologen der GeoSphere Austria für den Wochenstart prognostizieren, werden vor allem entlang der Alpennordseite und im Norden des Landes „einige Wolken durchziehen“. Und: „Die Sonne scheint nur zwischendurch, es gehen auch ein paar Regenschauer nieder. Die Schneefallgrenze sinkt auf 1.200 bis 1.500 Meter Seehöhe.“

Temperaturen bei maximal fünf bis 13 Grad

Überall sonst wird es dafür meist trocken bleiben, Wolkenfelder sind aber in ganz Österreich möglich und lösen den Nebel über den Niederungen ab. Der Wind frischt vor allem im nördlichen Alpenvorland mäßig bis lebhaft auf, ansonsten bleibt es hierzulande eher schwach windig. In der Früh erwarten uns Tiefsttemperaturen von minus vier bis plus fünf Grad, die Höchstwerte steigen je nach Wind auf fünf bis 13 Grad an.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at