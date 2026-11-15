Am 16. November: Coca-Cola-Weihnachtstruck startet Tour durch Österreich

Er ist hell beleuchtet und sorgt auch dieses Jahr wieder an 24 Stopps österreichweit für Highlights: der Coca-Cola-Weihnachtstruck. Und der Start ist bereits am Montag, 16. November 2026, in Vorarlberg.

Der Coca-Cola-Weihnachtstruck macht sich wieder auf seine Reise durch Österreich.

Der Coca-Cola-Weihnachtstruck macht sich wieder auf seine Reise durch Österreich.

Der Weihnachtsmann kommt auch 2026 mit dem Coca-Cola-Weihnachtstruck wieder in alle Bundesländer und sorgt für staunende Blicke, wenn der bunt behängte und beleuchtete LKW an den Stationen einfährt. Insgesamt 24 Mal dürfen sich die Besucher dabei auf das Weihnachtsdorf freuen, den Weihnachtsmann treffen und Erinnerungsfotos machen. Dazu stehen unter anderem eine virtuelle Schlittenfahrt und ein Selfie Tower zur Verfügung. Außerdem kann man sich auch personalisierte Coca-Cola-Dosen machen.

Hast du den Coca-Cola-Weihnachtstruck schon einmal gesehen? Ja, ich war auch schon mal vor Ort bei einem Stopp Ja, ist aber nur bei mir vorbeigefahren Nein, will ich aber dieses Jahr Nein, hab ich auch nicht vor Bin nicht sicher Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Musiker an drei Standorten auch mit dabei

An gleich drei Standorten gibt es auch noch einen Stargast. Musiker Lucas Fendrich wird am 11. Dezember in Schladming (Steiermark), am 15. Dezember im Wiener Prater und am 17. Dezember in Mörbisch am See (Burgenland) auftreten und noch mehr Stimmung in die Menge bringen. Ein zusätzlicher Gospel-Chor, ein Schneesterne-Ballett und Stelzengeher sorgen noch für das zusätzliche Weihnachts-Flair an diesen drei Stationen. Und freilich kann man sich auch Weihnachts-Merchandise kaufen – und zwar für den guten Zweck. Das Geld kommt nämlich der Caritas-Initiative „Ein Funken Wärme“ zugute, die Familien in Not unterstützt.

Wann das Weihnachtsdorf öffnet, wo der Weihnachtstruck hält

Das Weihnachtsdorf öffnet dabei an allen Stopps ab 16 Uhr. An jenen Stationen, wo auch eine Einfahrt des Trucks geplant ist, kommt das beleuchtete Fahrzeug um 17 Uhr. Wenn keine Einfahrt stattfinden soll, steht der Truck bereits da. Das Programmende ist für 20 Uhr vorgesehen. Der Start ist am 16. November in Lustenau (Vorarlberg). Im Ländle sind zwei Stopps geplant, danach folgen ein Stopp in Tirol und Salzburg. Ebenfalls nur ein Stopp ist in Kärnten vorgesehen, zwei im Burgenland, drei in Wien und Oberösterreich, fünf in der Steiermark und sechs in Niederösterreich. Alle Termine findet ihr in der folgenden Infobox.

Alle 24 Stopps des Coca-Cola Weihnachtstrucks 2026 Vorarlberg 16. November: Lustenau – EUROSPAR, Kapellenstraße 1

17. November: Rankweil – Sutterlütty, Bundesstraße 22 Tirol 18. November: Innsbruck – INTERSPAR im DEZ, Amraser-See-Straße 56a Salzburg 19. November: Anif – MAXIMARKT, Waldbadstraße 2 Oberösterreich 20. November: Schlüßlberg – EUROSPAR, Handelspark 8

21. November: Linz – INTERSPAR, Helmholtzstraße 15

24. November: Kirchdorf an der Krems – LIDL, Am Brauteich 8 Niederösterreich 25. November: St. Pölten – LIDL, Hermann-Winger-Gasse 14

26. November: Wiener Neustadt – BILLA PLUS, Marktgasse 2

27. November: Bad Vöslau – BILLA PLUS, Industriestraße 12/14

3.Dezember: Vösendorf – BILLA PLUS, Schönbrunner Allee 18

7. Dezember: Horn – BILLA PLUS, Prager Straße 87

14. Dezember: Laa an der Thaya – PENNY, Thayapark 5B Steiermark 30. November: Fürstenfeld – INTERSPAR, Burgauer Straße 2

1. Dezember: Seiersberg – BILLA PLUS, Shopping City Seiersberg

9. Dezember: Kapfenberg – INTERSPAR, Grazer Straße 79

10. Dezember: Liezen – EUROSPAR, Hauptstraße 35

11. Dezember: Schladming – Hauptplatz, Ski Opening Kärnten 2. Dezember: Klagenfurt – LIDL, Ebentaler Straße 164 Burgenland 4. Dezember: Neusiedl am See – BILLA PLUS, Wiener Straße 120

17. Dezember: Mörbisch am See – Winterwunder Wien 15. Dezember: Wintermarkt am Riesenradplatz, Prater

16. Dezember: PENNY, Heinrich-von-Buol-Gasse 20, Floridsdorf

18. Dezember: Der Mann, Perfektastraße 100, Liesing

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.11.2026 um 20:02 Uhr aktualisiert