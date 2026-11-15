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/ ©Pexels / Andrea Piacquadio
Ein Bild auf 5min.at zeigt einen formal gekleideten Mann, der an einem Laptop sitzt. Neben ihm steht eine Tasse Kaffee. In seiner Hand hält er ein Smartphone.
Einmal mehr sind Mails im Umlauf, die eine ÖGK-"Rückerstattung" ankündigen.
Österreich
15/11/2026
24 Stunden Frist

ÖGK-„Rückerstattung“ per Mail: Warum das zu schön ist, um wahr zu sein

Derzeit sind wieder E-Mails im Umlauf, die eine vermeintliche Rückerstattung der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) zum Thema haben. Diese sind freilich Betrug und demnach zu schön, um wahr zu sein.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
2 Minuten Lesezeit(396 Wörter)
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Immer wieder werden Mails oder SMS von Betrügern geschickt – oder es kommen Anrufe der Unbekannten, die einen dazu verleiten sollen, Unsummen an Geld zu überweisen oder Überweisungen freizugeben. Und manche Versuche sind realistischer, manche weniger realistisch. Besonders realistisch ist eine derzeit kursierende E-Mail-Welle, die vermeintlich von der „Österreichischen Gesundheitskasse“ kommt. Jedenfalls ist das der Absender, der oben steht. Erst bei genauerem Hinschauen und wenn man sich die Mail-Adresse anschaut, fällt der Betrug auf.

„Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass…“

Ganz unten in der Mail findet man auch die Adresse „Haidingergasse 1“ in Wien, wo die ÖGK tatsächlich ihren zentralen Standort hat. All das ist darauf ausgelegt, dass man Opfer im Glauben lässt, tatsächlich – wie bereits im Betreff versprochen – eine Rückerstattung zu bekommen. In der Mail steht dann konkret geschrieben: „Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Ihre Rückerstattung von der Österreichischen Gesundheitskasse geprüft und genehmigt wurde.“ Sie würde zur Auszahlung auf das Konto bereitstehen.

Foto in Beitrag von 5min.at zeigt die Betrugs-Mail.
©kk
Diese Mail kursiert derzeit.

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Der Haken des ÖGK-Betrugs

Genau hier kommt aber der Haken: „Um die Auszahlung abzuschließen, bitten wir Sie, Ihre Bankdaten zu bestätigen.“ Dazu muss man auf einen Button klicken. Freilich gibt es wie immer auch eine zeitliche Frist. Die Bestätigung muss nämlich binnen 24 Stunden erfolgen, „um Verzögerungen bei der Auszahlung zu vermeiden“. Neuerlich Vertrauen erwecken möchte man wohl mit dem abschließenden Satz: „Sollten Sie diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, bitten wir Sie, diese zu ignorieren. Dies ist eine automatisch generierte E-Mail, bitte antworten Sie nicht darauf.“

Wie man erkennen kann, dass die Mail gefälscht ist

Wenn man aber etwas genauer schaut, fliegen die Betrüger recht schnell auf. Einerseits ist die Mail-Adresse, von der die Mail kommt, keine, die auch nur annähernd an die ÖGK erinnert. Andererseits bekommt man das Geld, sofern man eine Rückerstattung bekommt, einfach überwiesen. Die Bankdaten oder dergleichen muss man niemals bestätigen – vor allem nicht per Mail. Die ÖGK dazu auf ihrer Website: „Die ÖGK fordert niemals per E-Mail oder SMS dazu auf, sensible Daten über einen Direktlink oder Button zu ändern.“ Sollte man dennoch in die Falle getappt sein, sollte man sofort zur Polizei gehen und das anzeigen.

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