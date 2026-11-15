Airbag-Rückruf in Österreich: Diese Automarken sind betroffen

Ein Airbag soll Leben retten. Doch bei bestimmten Autos kann er bei einem Unfall gefährliche Metallteile in den Innenraum schleudern. Auch in Österreich sind zahlreiche Marken betroffen. Wie Autofahrer ihr Auto überprüfen können.

Ein Airbag soll bei einem Unfall vor schweren Verletzungen schützen. Doch bei zahlreichen Fahrzeugen könnte ausgerechnet dieses Sicherheitssystem zur Gefahr werden. Hintergrund sind fehlerhafte Airbags des japanischen Herstellers Takata, die in Autos unterschiedlichster Marken verbaut wurden. Auch in Österreich läuft deshalb eine groß angelegte Rückrufaktion. Obwohl betroffene Fahrzeughalter bereits verständigt wurden, sind laut ÖAMTC noch immer nicht alle notwendigen Überprüfungen durchgeführt worden.

Im schlimmsten Fall drohen tödliche Verletzungen

Das Problem steckt im Gasgenerator des Airbags. Durch Alterung sowie den Einfluss von Hitze und Feuchtigkeit können sich bestimmte Bauteile verändern. Wird der Airbag bei einem Unfall ausgelöst, kann dadurch ein zu hoher Druck entstehen. Im schlimmsten Fall berstet das Gehäuse und Metallteile werden in den Fahrgastraum geschleudert. Die Folgen können schwerwiegend sein. Autohersteller wie Škoda und Audi warnen ausdrücklich vor lebensgefährlichen Verletzungen. Zwar gilt das Risiko in Österreich laut ÖAMTC aufgrund der klimatischen Bedingungen als geringer als in besonders heißen und feuchten Regionen. Entwarnung bedeutet das allerdings nicht. Der Mobilitätsclub rät betroffenen Fahrzeughaltern dringend, die notwendigen Überprüfungen durchführen zu lassen.

Diese Automarken sind in Österreich betroffen

Die Rückrufaktion betrifft zahlreiche Fahrzeughersteller. Laut ÖAMTC stehen unter anderem folgende Marken auf der Liste: Audi, BMW, Citroën, DS, Ford, Honda, Jaguar, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Škoda, Subaru, Suzuki, Toyota und Volkswagen. Auch Volkswagen Nutzfahrzeuge sind betroffen. Das bedeutet allerdings nicht, dass sämtliche Modelle dieser Hersteller zurückgerufen werden. Entscheidend sind unter anderem das konkrete Fahrzeug, der Produktionszeitraum und die verbauten Airbag-Komponenten. Bei Škoda wurden die betroffenen Takata-Airbags beispielsweise zwischen 2012 und 2018 in verschiedenen Fahrzeugen eingebaut. Der Hersteller weist ausdrücklich darauf hin, dass sich die Liste der betroffenen Fahrzeuge laufend ändern kann.

So können Autofahrer ihr Fahrzeug überprüfen

Ob das eigene Auto betroffen ist, lässt sich anhand der 17-stelligen Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) feststellen. Diese befindet sich unter anderem im Zulassungsschein und ist bei vielen Fahrzeugen auch im Bereich der Windschutzscheibe ablesbar. Auf der Website des ÖAMTC sind die offiziellen Rückrufabfragen der einzelnen Hersteller zusammengefasst.

Hier können Autofahrer ihr Fahrzeug überprüfen: Rückrufübersicht des ÖAMTC

Für Škoda-Fahrer gibt es außerdem eine eigene Takata-Rückrufprüfung. Wer sein Fahrzeug auf der Liste findet, sollte sich umgehend an eine autorisierte Fachwerkstatt wenden. Der Austausch der fehlerhaften Teile ist kostenlos. Bei Škoda dauert die Reparatur laut Hersteller ungefähr eine Stunde. Je nach Fahrzeug und Hersteller kann die benötigte Zeit allerdings unterschiedlich ausfallen.

Achtung: Für manche Fahrzeuge gilt ein Fahrstopp

Besonders ernst ist die Situation bei bestimmten Modellen von Citroën und DS. Für betroffene Fahrzeuge wurden sogenannte „Stop-Drive“-Maßnahmen angeordnet. Dazu gehören unter anderem bestimmte Citroën C3 und DS 3. Erhalten Fahrzeughalter einen solchen Hinweis, dürfen sie das Auto bis zur Behebung des Mangels nicht weiterverwenden. In diesem Fall sollte mit dem Hersteller oder einer Vertragswerkstatt geklärt werden, wie das Fahrzeug sicher zur Reparatur gelangt. Wichtig ist deshalb, einen möglichen Rückruf nicht zu ignorieren. Selbst wenn bisher kein Schreiben angekommen ist, lohnt sich die Kontrolle über die Fahrgestellnummer. Da Hersteller ihre Rückruflisten aktualisieren, kann auch eine spätere erneute Prüfung sinnvoll sein.