Diesel bis zu 45 Cent teurer: Tabelle zeigt die Bundesländer

Diesel kostet in Österreich derzeit 42 Cent mehr pro Liter als Super. Bei 50 Litern macht das 21 Euro aus. Die Branche verweist auf Engpässe, Sanktionen und niedrige Lagerbestände. Eine baldige Entspannung ist noch nicht in Sicht.

Wer derzeit mit einem Dieselauto an die Tankstelle fährt, muss deutlich tiefer in die Tasche greifen als Besitzer eines Benziners.

Wer derzeit mit einem Dieselauto an die Tankstelle fährt, muss deutlich tiefer in die Tasche greifen als Besitzer eines Benziners.

Wer derzeit mit einem Dieselauto an die Tankstelle fährt, muss deutlich tiefer in die Tasche greifen als Besitzer eines Benziners. Der Preisunterschied hat mittlerweile ein beachtliches Ausmaß erreicht: Laut aktuellen Daten der E-Control vom 14. November 2026 kostet Diesel österreichweit im Median 2,019 Euro pro Liter, Superbenzin hingegen 1,599 Euro. Damit liegen zwischen den beiden Treibstoffsorten ganze 42 Cent. Bei einer Tankfüllung von 50 Litern ergibt das rechnerisch einen Unterschied von 21 Euro.

Warum ist Diesel so viel teurer?

Dass Diesel derzeit deutlich mehr kostet als Benzin, hängt vor allem mit der angespannten Situation auf den internationalen Energiemärkten zusammen. Bernd Zierhut, Obmann des oberösterreichischen Energiehandels, verweist gegenüber dem ORF auf mehrere Ursachen. Neben den Auswirkungen der Kriege im Iran und in der Ukraine belasten auch die Sanktionen gegen Russland die Versorgung. Europa muss Diesel verstärkt aus anderen Ländern beziehen. Gleichzeitig bleibt die Nachfrage hoch, während das verfügbare Angebot eingeschränkt ist. Hinzu kommt ein weiteres Problem: Die Lagerbestände wurden laut Zierhut kurz vor Beginn des Winters ungewöhnlich stark abgebaut. Dadurch geraten Angebot und Nachfrage zusätzlich unter Druck. Wann sich die Situation wieder entspannen könnte, lässt sich derzeit nicht abschätzen.

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Spritpreisbremse kann Preisunterschied nicht verhindern

Dabei versucht die Bundesregierung bereits, die hohen Treibstoffkosten abzufedern, 5 Minuten hat berichtet: Neue Spritpreisbremse ab Oktober: So viel Entlastung soll sie bringen. Die seit Oktober geltende Spritpreisbremse wurde bis zum 30. November 2026 verlängert. Sie besteht aus einer Senkung der Mineralölsteuer um 6,7 Cent pro Liter sowie einer Begrenzung bestimmter Gewinnmargen um 3,5 Cent. Einschließlich Umsatzsteuer ergibt sich laut Wirtschaftsministerium eine rechnerische Entlastung von rund zwölf Cent pro Liter. Doch die Entwicklung beim Diesel zeigt, dass diese Maßnahme den Preisdruck nicht vollständig ausgleichen kann. Schon Anfang November erklärte der ÖAMTC, dass Benzin im Oktober gegenüber September um durchschnittlich 10,5 Cent günstiger geworden sei, Diesel hingegen nur um 5,5 Cent.

Offizielle E-Control-Daten vom 14. November 2026, Euro pro Liter

Region Diesel Super Österreich 2,019 € 1,599 € Steiermark 1,994 € 1,584 € Oberösterreich 1,998 € 1,584 € Salzburg 2,079 € 1,639 € Tirol 2,079 € 1,629 €

Große Unterschiede zwischen den Bundesländern

Wie viel Autofahrer tatsächlich bezahlen, hängt auch davon ab, wo sie tanken. Die jüngsten veröffentlichten Medianwerte der E-Control zeigen deutliche Unterschiede. In der Steiermark lag der Dieselpreis am 14. November bei 1,994 Euro je Liter, in Oberösterreich bei 1,998 Euro. Am teuersten war Diesel an diesem Tag in Salzburg und Tirol mit jeweils 2,079 Euro. Auch beim Benzin gibt es regionale Unterschiede. So kostete Super in der Steiermark und in Oberösterreich jeweils 1,584 Euro je Liter, während in Salzburg 1,639 Euro verzeichnet wurden.