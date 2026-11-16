Schwerkranke Uroma erlebt Taufe und überraschend eine Hochzeit

Margarete wollte nur eines: bei der Taufe ihrer kleinen Urenkelin dabei sein. Doch ihre schwere Erkrankung machte den Weg zur Kirche fast unmöglich. Die „Rollenden Engel“ halfen ihr – und dann wartete dort sogar eine Überraschung.

Für Margarete stand eines fest: Bei der Taufe ihrer kleinen Urenkelin wollte sie unbedingt dabei sein.

Für Margarete stand eines fest: Bei der Taufe ihrer kleinen Urenkelin wollte sie unbedingt dabei sein.

Für Margarete stand eines fest: Bei der Taufe ihrer kleinen Urenkelin wollte sie unbedingt dabei sein. Doch so einfach war das nicht. Die Frau ist schwer erkrankt, auf medizinische und pflegerische Unterstützung angewiesen und lebt im dritten Stock eines Wohnhauses. Allein der Weg aus ihrer Wohnung stellte eine große Hürde dar. Als ihre Familie den Verein „Rollende Engel“ um Hilfe bat, fand sich schließlich eine Möglichkeit. Dass Margarete an diesem Tag gleich zwei Familienfeste erleben würde, ahnte sie zunächst nicht.

Helfer ermöglichten Margarete den Weg zur Kirche

Die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Vereins machten sich auf den Weg zu Margarete. Mit einem speziellen Transportstuhl, einem sogenannten Escape Chair, brachten sie die schwerkranke Frau über das Stiegenhaus nach unten. Anschließend ging es mit einem entsprechend ausgestatteten Fahrzeug zur Kirche. Dort wartete bereits ihre Familie. Margarete konnte miterleben, wie ihre Urenkelin, die den Namen Eleonore Margarete trägt, getauft wurde. Genau für diesen Moment hatte sie die beschwerliche Anreise auf sich genommen.

Doch dann gab es noch eine Hochzeit

Die Taufe sollte allerdings nicht die einzige Feier des Tages bleiben. Wie die „Rollenden Engel“ berichten, fand überraschend auch eine Hochzeit statt. Aus einem besonderen Familienereignis wurden damit gleich zwei. Nach den Feierlichkeiten ging es für Margarete noch nicht nach Hause. Gemeinsam mit ihrer Familie besuchte sie ein Gasthaus, wo der Tag bei einem festlichen Essen ausklang. Erst danach begleiteten die ehrenamtlichen Helfer sie zurück in ihre Wohnung. Auch den Weg in den dritten Stock übernahm das Team.

Verein erfüllt schwerkranken Menschen ihre Wünsche

Hinter der Aktion steht der in Wels ansässige Verein „Rollende Engel“. Seine ehrenamtlichen Mitarbeiter ermöglichen schwerkranken Menschen österreichweit Ausflüge und Erlebnisse, die sie aufgrund ihrer gesundheitlichen Situation ohne Unterstützung nicht mehr wahrnehmen könnten. Dafür stehen speziell ausgestattete Fahrzeuge und medizinisch geschulte Begleitpersonen zur Verfügung. Für die betroffenen Menschen sind die Wunscherfüllungen kostenlos.