Libro verschwindet – alle Filialen werden zu Pagro

Die bekannte Handelskette Libro wird es in Österreich bald nicht mehr geben. Bis 2028/2029 sollen sämtliche Filialen unter dem Namen Pagro weitergeführt werden. Auch weitere Schließungen sind möglich.

Wer regelmäßig bei Libro einkauft, wird sich in den kommenden Jahren an einen anderen Namen gewöhnen müssen. Die bekannte österreichische Handelskette soll schrittweise in Pagro aufgehen. Wie das Unternehmen gegenüber der APA bestätigte, ist die Umstellung aller verbliebenen Libro-Filialen bis 2028 beziehungsweise 2029 vorgesehen. Aktuell betreibt das Unternehmen österreichweit noch 117 Libro-Filialen und 157 Pagro-Standorte. Damit nimmt das bereits angekündigte Ende der Marke Libro nun konkrete Formen an.

Über 30 Geschäfte zu

Schon seit Anfang 2025 hat das Unternehmen mehr als 30 Libro-Geschäfte geschlossen, die sich wirtschaftlich nicht mehr rentierten. Ob weitere Standorte folgen, ist derzeit noch offen. Geschäftsführer Thomas Marx erklärte gegenüber der APA, dass die Filialen laufend auf ihre Wirtschaftlichkeit und den Bedarf in den jeweiligen Regionen überprüft werden. Auf dieser Grundlage werde auch über mögliche zusätzliche Schließungen entschieden. Gleichzeitig hinterlassen die Veränderungen und der starke Wettbewerb Spuren in der Bilanz: Die für beide Ketten zuständige PL Handelsgesellschaft mbH aus Guntramsdorf in Niederösterreich verzeichnete im Geschäftsjahr 2025/26 einen Umsatzrückgang von fünf Prozent auf 276 Millionen Euro. Dazu kam ein Verlust von rund neun Millionen Euro.

Umbau läuft bereits

Die Zusammenführung der beiden Handelsketten hat allerdings schon längst begonnen. Bereits seit 2025 stimmen Libro und Pagro ihre Werbung und ihr Warenangebot stärker aufeinander ab. Im Herbst desselben Jahres wurde außerdem der Libro-Onlineshop eingestellt. Seither werden die Waren ausschließlich über pagro.at angeboten. Auch in den Geschäften soll das Angebot zusammenwachsen: Zu den bisherigen Pagro-Artikeln für Schule, Büro, Haushalt und kreative Tätigkeiten kommen unter anderem Bücher, Spiele und Schreibwaren aus dem Libro-Sortiment hinzu.

100 Filialen geplant

Wie schnell sich das Erscheinungsbild der Geschäfte verändern soll, zeigen die nächsten Schritte des Unternehmens. Bis Ende 2026 sollen bereits 25 Filialen nach dem neuen Pagro-Konzept betrieben werden. Für 2027 ist die Umstellung von weiteren 75 Standorten in ganz Österreich vorgesehen. Damit soll die Zusammenführung der beiden Marken deutlich voranschreiten, ehe die Umstellung bis 2028/2029 abgeschlossen wird.

Eine Ära geht zu Ende

Für Libro bedeutet die Entscheidung das Ende einer jahrzehntelangen Geschichte im österreichischen Handel. Ende der 1990er-Jahre zählte die Kette in ihrer erfolgreichsten Zeit noch bis zu 250 Geschäfte. Nach Problemen bei der Ausweitung des Internetgeschäfts folgte 2002 die Insolvenz. Wenige Jahre später übernahm die österreichische MTH-Gruppe, die vom 2024 verstorbenen Industriellen und ehemaligen Politiker Josef Taus gegründet worden war, das Unternehmen. Seit 2004 gehört auch Pagro zur Gruppe. Künftig sollen beide Handelsketten nur noch unter dem Namen Pagro auftreten.