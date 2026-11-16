Ardo vor dem Aus: Was ein Sozialplan für Beschäftigte bringt

Nach der angekündigten Schließung von Ardo in Niederösterreich wird erneut um einen Sozialplan gerungen. Doch was bedeutet das für die Beschäftigten? Der ÖGB erklärt, welche Hilfen möglich sind.

Wenn ein Betrieb zusperrt, stehen viele Beschäftigte vor einer ungewissen Zukunft. Ein Sozialplan kann finanzielle Unterstützung und Hilfe bei der Suche nach einem neuen Arbeitsplatz bringen.

Wenn ein Betrieb zusperrt, stehen viele Beschäftigte vor einer ungewissen Zukunft. Ein Sozialplan kann finanzielle Unterstützung und Hilfe bei der Suche nach einem neuen Arbeitsplatz bringen.

Nach der angekündigten Schließung des Unternehmens Ardo in Niederösterreich stehen die Beschäftigten vor einer ungewissen Zukunft. Gemeinsam mit ihrem Betriebsrat kämpfen sie erneut um einen Sozialplan. 5 Minuten berichtete: 350 Menschen protestieren gegen Ardo-Aus: Beschäftigte kämpfen um Sozialplan. Dieser soll die finanziellen und sozialen Folgen einer Betriebsschließung abfedern. „Ein Sozialplan ist kein Geschenk des Unternehmens. Er ist ein wichtiges Instrument, um Beschäftigte in einer schwierigen Situation zu schützen und die Folgen einer Betriebsschließung abzufedern“, betont ÖGB-Arbeitsrechtsexperte Martin Müller.

Mehr Geld möglich

Doch was bringt ein Sozialplan überhaupt? Er regelt, welche Unterstützung Beschäftigte erhalten, wenn ein Betrieb schließt, übersiedelt oder viele Arbeitsplätze wegfallen. Dabei kann es auch um zusätzliches Geld gehen, etwa in Form einer weiteren Abfertigung. Ebenso sind Umschulungen oder Hilfe bei der Suche nach einem neuen Arbeitsplatz möglich. Welche Maßnahmen tatsächlich angeboten werden, hängt von den Verhandlungen zwischen Betriebsrat und Unternehmen ab.

Jobs erhalten

Ein Sozialplan muss aber nicht zwangsläufig erst dann helfen, wenn Arbeitsplätze bereits verloren sind. Er kann auch Maßnahmen enthalten, die Kündigungen verhindern. Dazu zählen etwa andere Einsatzmöglichkeiten innerhalb des Unternehmens oder Lösungen zur Weiterbeschäftigung. Bei der Gestaltung können außerdem soziale Kriterien berücksichtigt werden. So können etwa das Alter, die Dauer der Betriebszugehörigkeit, Sorgepflichten oder die Chancen am Arbeitsmarkt eine Rolle spielen. Deshalb müssen auch nicht alle Beschäftigten dieselben Leistungen erhalten.

Wenn es keine Einigung gibt

Eine entscheidende Rolle spielt dabei der Betriebsrat. Er verhandelt mit dem Arbeitgeber und wird dabei von der Gewerkschaft unterstützt. Ohne Betriebsrat kann kein Sozialplan abgeschlossen werden. Doch was passiert, wenn sich beide Seiten nicht einigen? In Betrieben mit mindestens 20 Beschäftigten kann der Betriebsrat einen Sozialplan auch gegen den Willen des Arbeitgebers durchsetzen. Die Gewerkschaft bringt dabei arbeitsrechtliches Wissen und Erfahrungen aus anderen Betrieben ein.

Hilfe ist freiwillig

Nicht jede angebotene Unterstützung muss von den Betroffenen angenommen werden. Gibt es beispielsweise eine Stiftung zur beruflichen Neuorientierung, können Beschäftigte selbst entscheiden, ob sie dieses Angebot nutzen oder eigenständig einen neuen Arbeitsplatz suchen. Damit im Ernstfall möglichst rasch gehandelt werden kann, empfiehlt der ÖGB den Betriebsräten, die wirtschaftliche Lage ihres Unternehmens regelmäßig zu prüfen. Je früher Schwierigkeiten erkannt werden, desto mehr Zeit bleibt für Gegenmaßnahmen und die Vorbereitung eines Sozialplans. Für die Beschäftigten von Ardo stehen nun faire Verhandlungen, finanzielle Absicherung und Unterstützung bei einem möglichen beruflichen Neustart im Mittelpunkt.