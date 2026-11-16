Neue Datenbank erfasst Schäden durch Naturkatastrophen in Österreich

Rekordhitze und eine Trockenheit, wie es sie seit Messbeginn noch nie gab, sorgten im Sommer 2026 in vielen Teilen Österreichs für Schäden in Milliardenhöhe. Dazu kamen Hochwasser, Vermurungen und Erdrutsche. Um solche Ereignisse und ihre Folgen österreichweit einheitlich zu dokumentieren, wurde GeoSphere Austria nun gesetzlich mit dem Betrieb einer nationalen Schaden- und Ereignisdatenbank beauftragt. Die Plattform trägt den Namen CESARE und soll eine wichtige Grundlage für den Umgang mit Naturgefahren schaffen.

Daten werden gebündelt

Die Arbeiten an der Datenbank begannen bereits 2007. Seit 2023 wird CESARE von GeoSphere Austria betrieben. Die Plattform sammelt Informationen über Naturereignisse wie Hochwasser, Lawinen, Starkregen, Stürme, Hagel, Hitze, Dürre und Erdbeben. Dabei werden nicht nur die Ereignisse selbst, sondern auch Schäden, wirtschaftliche Verluste und betroffene Personen erfasst. Die Informationen stammen aus zahlreichen Quellen, darunter Ministerien, Bundesländer, Forschungseinrichtungen und private Organisationen. Auch Medienanalysen fließen ein.

Hilfe für Gemeinden

Durch die Zusammenführung der Daten soll ein besserer Überblick über Naturgefahren und ihre Auswirkungen entstehen. Davon profitieren unter anderem Bundesländer, Gemeinden und Behörden, die Informationen über vergangene Schadensereignisse benötigen. Die Datenbank wird bereits für Analysen und Berichte genutzt, obwohl sie sich noch in der finalen Ausbauphase befindet. Auch für die Katastrophenvorsorge und die Anpassung an den Klimawandel sollen die gesammelten Informationen eine wichtige Rolle spielen. Personenbezogene Daten werden dabei nicht verarbeitet.

Grundlage für Vorsorge

Mit der gesetzlichen Verankerung wird CESARE nun dauerhaft als nationale Infrastruktur etabliert. „Der gesetzliche Auftrag ist ein wichtiger Schritt für die weitere Etablierung dieser Schaden- und Ereignisdatenbank. Sie ermöglicht allen Entscheidungsträger:innen ein besseres Verständnis von Naturgefahren und bietet eine Basis für fundierte Entscheidungen“, betont Andreas Schaffhauser, wissenschaftlicher Generaldirektor GeoSphere Austria. Die Zusammenführung der unterschiedlichen Daten ist allerdings aufwendig. „Unser Fokus liegt darauf, gemeinsam mit Bundesländern, Ministerien, Forschungseinrichtungen und weiteren Partnern an einer möglichst vollständigen Datengrundlage zu arbeiten“, erklärt Stefan Kienberger, Leiter des RiskLab von GeoSphere Austria.

International beachtet

Auch über Österreich hinaus stößt die Datenbank auf Interesse. In Berichten der Vereinten Nationen, der Weltbank und der Europäischen Kommission wurde CESARE bereits als beispielhafter Ansatz hervorgehoben. Länder wie Luxemburg und Lettland tauschen sich mit Österreich über ihre Erfahrungen beim Aufbau der Datenbank aus. Künftig bildet CESARE zudem die zentrale Grundlage für die österreichische Berichterstattung über Schäden und Verluste durch Naturgefahren im Rahmen internationaler Verpflichtungen. Damit sollen die Folgen von Naturkatastrophen langfristig besser dokumentiert und Entwicklungen sichtbar gemacht werden.