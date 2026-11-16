Österreicher wird „Magic“-Weltmeister in den USA und kassiert 100.000 Dollar

Stefan Schütz hat sich bei der „Magic“-Weltmeisterschaft in den USA gegen die internationale Konkurrenz durchgesetzt. Mit einer ungewöhnlichen Strategie holte er sich den Titel und ein hohes Preisgeld.

Bei der 32. Weltmeisterschaft des Sammelkartenspiels „Magic: The Gathering“ in Atlanta (USA) durfte am Sonntag, dem 15. November, ein Österreicher jubeln. Stefan Schütz setzte sich im Finale gegen den Kanadier Eduardo Sajgalik mit 3:0 durch und sicherte sich damit den Weltmeistertitel. Bereits in einer früheren Turnierrunde hatte er seinen späteren Finalgegner mit 2:0 besiegt. Besonders beeindruckend: Schütz verlor während des gesamten Turniers keine einzige seiner zehn Partien im sogenannten Standard-Format.

© Youtube: Play MTG Mit einer ungewöhnlichen Spielstrategie setzte sich Stefan Schütz im Finale gegen den Kanadier Eduardo Sajgalik klar mit 3:0 durch.

Weg zum WM-Titel

Bis zum Titelgewinn musste sich der Österreicher gegen starke internationale Gegner behaupten. Nach erfolgreichen Vorrunden zog er als Viertgesetzter unter die besten acht Teilnehmer ein. Im Viertelfinale gelang ihm ein Sieg gegen den erfahrenen japanischen Spieler Shuhei Nakamura. Anschließend bezwang Schütz im Halbfinale James Drake und sicherte sich damit seinen Platz im Endspiel. Für den Österreicher ist es der erste große Titel auf diesem Niveau.

Ungewöhnliche Taktik

Für Aufsehen sorgte auch die Strategie, mit der Schütz seine Gegner besiegte. Von insgesamt 128 Teilnehmern entschieden sich lediglich zwei für das sogenannte „Izzet Mission“-Deck. Anders als bei vielen anderen Spielweisen kommen dabei keine Kreaturen zum Einsatz. Stattdessen setzte der Österreicher auf Zaubersprüche und eine Karte aus der neuen „Star Trek“-Erweiterung. Damit gelang es ihm, die Spielzüge seiner Gegner zu kontrollieren und sich entscheidende Vorteile zu verschaffen.

Hohe Gewinnsumme

Der Weltmeistertitel bringt Schütz nicht nur Anerkennung, sondern auch eine beachtliche Belohnung. Neben 100.000 Dollar Preisgeld, umgerechnet rund 90.000 Euro, erhält er die „Black Lotus“-Trophäe. Außerdem darf er gemeinsam mit dem Hersteller Wizards of the Coast eine zukünftige „Magic“-Karte gestalten, auf der sein eigenes Abbild zu sehen sein wird. Nach seinem Triumph bedankte sich der Österreicher besonders bei seinem Team, dessen Unterstützung für seinen Erfolg entscheidend gewesen sei.

Was ist „Magic“?

Das Kartenspiel „Magic: The Gathering“ gibt es bereits seit 1993. Es gilt als das erste Sammelkartenspiel der Welt und zählt zu den bekanntesten Vertretern seiner Art. Die Spieler stellen sich aus verschiedenen Karten eigene Decks zusammen und treten damit gegeneinander an. Ziel ist es, die Lebenspunkte des Gegners auf null zu reduzieren. Bei der Weltmeisterschaft in Atlanta gelang das Stefan Schütz besonders erfolgreich – am Ende durfte er den WM-Pokal entgegennehmen.