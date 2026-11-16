ProSieben und Sat.1 stellen Anfang 2027 langjährigen TV-Dienst ein

Bei ProSieben und Sat.1 steht Anfang 2027 eine Veränderung an. Ein langjähriger TV-Dienst wird endgültig eingestellt. Was dahintersteckt und worauf sich Zuschauer künftig einstellen müssen.

Ein kurzer Blick auf die Nachrichten, aktuelle Sportergebnisse oder das Fernsehprogramm: Über Jahrzehnte lieferte der Teletext Informationen direkt auf den Fernsehbildschirm. Doch damit ist bei ProSieben und Sat.1 bald Schluss. Wie die Sendergruppe ProSiebenSat.1 bekannt gab, werden die Teletext-Angebote Anfang 2027 vollständig eingestellt. Der Grund dafür ist die stark gesunkene Nachfrage. Laut einem Sendersprecher geht die Nutzung mittlerweile „gegen Null“.

Angebot schon gekürzt

Ganz überraschend kommt das Ende allerdings nicht. Bereits Anfang 2025 hatte die Sendergruppe ihren Teletext deutlich eingeschränkt. Aktuelle Nachrichten, Sportergebnisse und weitere Informationen wurden damals aus dem Angebot genommen. Stattdessen verwiesen die Seiten auf Internetangebote wie ran.de. Zuletzt konnten Zuschauer über den Teletext nur noch Informationen zum Fernsehprogramm abrufen. Auch dieses verbliebene Angebot wird nun eingestellt.

Digitale Angebote

Die Sendergruppe verweist auf digitale Alternativen, die den klassischen Teletext zunehmend ersetzt haben. Dazu zählt etwa die Plattform Joyn, über die Zuschauer Informationen zum aktuellen Fernsehprogramm erhalten können. Laut ProSiebenSat.1 bieten solche Plattformen inzwischen schnellere und umfangreichere Möglichkeiten, sich zu informieren. Der Teletext verliert damit auch seine letzte verbliebene Aufgabe bei den betroffenen Sendern.

Das gilt für Untertitel

Eine wichtige Änderung betrifft Zuschauer, die bisher Untertitel über den Teletext eingeschaltet haben. Auf diese Funktion müssen sie auch nach der Abschaltung nicht verzichten. Die Sendergruppe hat klargestellt, dass Untertitel weiterhin verfügbar bleiben. Allerdings ändert sich der Weg, über den sie aktiviert werden. Künftig können Zuschauer die Untertitel direkt über die Einstellungen ihres Fernsehgeräts oder Receivers einschalten.