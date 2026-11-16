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Bild auf 5min.at zeigt eine Tankstelle in Slowenien.
In der Nacht auf den 17. November 2026 sinken die regulierten Spritpreise an den slowenischen Tankstellen abseits der Autobahnen erneut.
Slowenien
16/11/2026
Spritpreise

Ab Mitternacht noch günstiger: Das kosten Benzin und Diesel in Slowenien

Tanktouristen aufgepasst: An den slowenischen Zapfsäulen sinken die Benzin- und Dieselpreise ab Dienstag, dem 17. November, noch weiter.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(179 Wörter)
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Wegen der staatlichen Spritpreisregulierung sind Benzin und Diesel in Slowenien spürbar billiger als hierzulande. Zahlreiche Autofahrer nutzten schon in der Vergangenheit die Gelegenheit und fuhren zum Tanken regelmäßig ins Nachbarland.

Neue Spritpreise ab Mitternacht in Slowenien

Die Preisdeckelung gilt für Normalbenzin (95 Oktan), Diesel sowie Heizöl abseits des Autobahnnetzes. Sämtliche Tarife werden wöchentlich neu berechnet – basierend auf den internationalen Rohölmärkten und dem Euro-Dollar-Wechselkurs.

Diesel- und Benzinpreise sinken weiter

Konkret bezahlen Verbraucher für Benzin ab 17. November 2026 nur noch 1,444 Euro statt der vorigen 1,506 Euro pro Liter – ein Minus von 6,2 Cent. Auch beim Diesel geht es weiter nach unten: Der Preis verringert sich um fünf Cent von 1,848 Euro auf 1,798 Euro je Liter. Die festgesetzten Tarife haben Gültigkeit bis einschließlich Montag, 23. November 2026. Der Blick über die Grenze zeigt damit eine ordentliche Ersparnis: Wer aktuell in Kärnten tankt, zahlt laut E-Control-Median rund 1,569 Euro für den Liter Super, während für dieselbe Menge Diesel im Schnitt 1,989 Euro verrechnet werden.

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