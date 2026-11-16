Salmonellen-Rückruf auch bei SPAR: „Produkt nicht verzehren!“

Vor wenigen Tagen wurden bei dm bereits einige Mindesthaltbarkeitsdaten von Bio-Pinienkernen zurückgerufen - nun gibt es auch bei SPAR einen Rückruf wegen Salmonellen.

Nach dm, Alnatura und dennree werden nun auch Bio Pinienkerne von SPAR „aus Sicherheitsgründen“ zurückgerufen. Dabei geht es um das Produkt „SPAR Natur*pur Bio Pinienkerne 40g“ mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum bis Jänner 2028 und der Losnummer „S2619540“. Der Produzent ist die „Rizzi Group s.r.l. IT“ aus Italien. Der Grund für den Rückruf liegt in einer möglichen Salmonellen-Verunreinigung.

Dieses Produkt wird bei SPAR derzeit zurückgerufen: Produkt: SPAR Natur*pur Bio Pinienkerne 40g

Mindesthaltbarkeitsdatum: Jänner 2028

Losnummer: S2619540

Grund für Rückruf: mögliche Salmonellen-Verunreinigung

©5 Minuten Dieser Rückruf hängt derzeit in den SPAR-Märkten in Österreich.

Welche Gefahren Salmonellen bringen können

Der Supermarkt-Riese warnt im Rückruf, der in den Geschäften ausgehängt ist, wie ein 5-Minuten-Lokalaugenschein zeigt: „Das Produkt sollte nicht mehr verzehrt werden!“ Und das aus gutem Grund, können Salmonellen doch unter anderem Durchfall, Bauchschmerzen, Erbrechen und Fieber auslösen. Gefährlich kann das vor allem für immungeschwächte und ältere Menschen, Säuglinge und Kleinkinder werden.

SPAR: Kaufpreis gibt’s auch ohne Rechnung zurück

Hat man nun aber bereits eines der verkauften Produkte zu Hause, kann man dieses im nächsten SPAR-Markt, SPAR-Gourmet, Eurospar-, Interspar-Markt oder Maximarkt zurückgeben. Den Kaufpreis erhält man auch ohne Rechnung zurück. Abschließend erklärt man noch: „Diese Warnung besagt nicht, dass die Abweichung vom Erzeuger, Hersteller, Importeur oder Vertreiber verursacht worden ist.“