Bei „Das große Backen Österreich“ wird es diesmal herzhaft statt süß. Fünf Hobbybäcker kämpfen noch um den Goldenen Gugelhupf, darunter zwei Kandidatinnen aus der Steiermark.

Normalerweise dreht sich bei „Das große Backen Österreich“ alles um süße Köstlichkeiten. Doch am Dienstag (17. November) um 20.15 Uhr auf PULS 4 und JOYN steht eine ganz andere Herausforderung auf dem Programm: Unter dem Motto „Salzig & herzhaft“ müssen die verbliebenen fünf Kandidaten beweisen, dass sie auch pikante Spezialitäten zubereiten können. Mit dabei sind die beiden Steirerinnen Liana und Alina. Sie treten gegen Lisi aus Oberösterreich, Christoph aus Tirol und Jutta aus Wien an. Bewertet werden ihre Kreationen von Konditorweltmeisterin Eveline Wild und Zuckerbäcker Philipp Zauner.

Steirerinnen wollen mit kreativen Snacks punkten

In der ersten Aufgabe müssen die Hobbybäcker innerhalb von 90 Minuten ein abwechslungsreiches Snackbuffet auf die Beine stellen. Liana setzt dabei auf eine Kombination aus asiatischen und steirischen Einflüssen. Als jüngste Teilnehmerin möchte sie außerdem zeigen, dass auch junge Menschen Begeisterung für das traditionelle Backhandwerk mitbringen. Ihre steirische Konkurrentin Alina versucht mit einer Kreation unter dem Titel „Sommernachtstraum trifft goldenen Herbst“ zu überzeugen. Für sie geht es auch darum, die begehrte rote Schürze zu verteidigen. Christoph aus Tirol plant unter anderem Beef Tatar und Tartelettes mit Roten Rüben. Allerdings bereitet ihm der Mürbeteig Schwierigkeiten.

Pikante Torte soll wie Gemüsebeet aussehen

Noch anspruchsvoller wird es bei der zweiten Herausforderung. Die Kandidaten haben vier Stunden Zeit, um eine herzhafte Festtagstorte zu gestalten, die optisch an ein Gemüsebeet erinnert. Dabei muss nicht nur das Äußere stimmen. Auch beim Anschneiden soll die Torte die Jury überzeugen. Auf Marzipan und Fondant als Dekoration müssen die Teilnehmer vollständig verzichten. Lisi aus Oberösterreich verwendet für ihr Gemüsebeet unter anderem Karottenkernbrot. Jutta aus Wien versucht sich hingegen an einer Torte in Form eines Hochbeets.

Wer muss das Backzelt verlassen?

Mit nur noch fünf verbliebenen Kandidaten steigt der Druck. Wer bei den pikanten Aufgaben nicht überzeugen kann, muss um den Verbleib im Wettbewerb zittern. Ob Liana und Alina aus der Steiermark die Jury begeistern können und wer am Ende ausscheidet, zeigt sich am Dienstag, 17. November, um 20.15 Uhr bei „Das große Backen Österreich“ auf PULS 4 und JOYN.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.11.2026 um 18:24 Uhr aktualisiert